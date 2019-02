Kulisszák mögötti titkok: Michael Frayn vígjátéka a deszkák mögötti világról mesél

A premier előtti izgalmat ezúttal a színfalak mögül ismerhetik meg a nézők. Fotó: SzNSz/Kelemen József

Az angol drámaíró, Michael Frayn fejéből annak idején kipattant egy érdekes ötlet, mikor egyszer egy darabot a takarásból nézett végig. Sokkal viccesebbnek találta hátulról, ezért megírt úgy egy történetet. Annyira bejött ez az ötlete a közönségnek, hogy 1982-ben Londonban a komédiát az év legjobb vígjátékának választották meg. Film is készült belőle.Ma a Szegedi Nemzeti Színház társulata is bemutatja a kétfelvonásos darabot. A Függöny fel! három részből tevődik össze: az első bemutatja a premier előtti izgalmat, a főpróbával járó nehézségeket, bonyodalmakat, a második pedig a már futó előadás háttéréletét a díszletek mögötti világban. A harmadik rész azt a fázist ábrázolja, amikor darabjaira hullik egy agyonjátszott produkció. Tehát intim viszonyba kerülhet a néző így a színházzal.Bánvölgyi Tamás színművész azt mondta még a közönségtalálkozón, hogy egy rendezett káoszt kell előadniuk. Ő a lelkiismeretes és szerelmes ügyelőt alakítja, Bélát – így magyarosan, ugyanis az eredeti darabban Tim néven fut a karaktere. Azt is elmesélte, hogy nagyon fontos ez a szereplő. Nemcsak a darabban, hanem a való életben is. Mindenki, akit ugyan a deszkákon nem látnak, csak a háttérben mozog, hozzátesz az élményhez, ugyanolyan fontos. Elárulta, hogy színfalak mögötti munkások olykor megnézik őt, mikor egy fontos monológot mond, vagy nagy szerepe van.A vígjátékban természetesen bemutatkoznak a klasszikus, olykor kicsit klisés színházi figurák is. A nőcsábász, hektikus rendezőt itt Borovics Tamás alakítja. Poppy, a rendező asszisztense, akinek mindent a nyakába varrnak, a rég nem látott Gidró Katalin lesz. Akad magasan iskolázott mindenes, féltékeny díva és megannyi különc karakter is. Színésznőt alakít Szilágyi Annamária és Menczel Andrea is, akiknek több érdekes közös jelenetük is volt már korábban a Závada-darabban. Hozzájuk társul Borsos Beáta, Szívós László és Gömöri Krisztián mint színészek. És persze ott van Jakab Tamás is mint Selsdon, akinek betörőt kell alakítania. Menczel Andrea még az olvasópróbán elmondta: egy bakiját is beleépítette Galambos Péter, a rendező a produkcióba. Ez elsőre csöppet bonyolultnak tűnik. – Kusza szálak bontakoznak ki, izgalmas lesz – ígérte. Az is kiderül az este folyamán, hogyan fulladhat kudarcba egy közös érdek, ha egy egyén önzősége dominál.