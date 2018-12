Különös szilveszter a szegedi színházban

A színház eddig számtalan újszerű produkciót hozott, a bérletezés messze túlszárnyalta a tavalyit, a karácsonyi előadásokra is villámgyorsan elfogytak a jegyek. A következő mérföldkő a szilveszteri gála, amiért Horgas Ádám tagozatvezető-főrendező felel idén.– Amikor elkezdtük tervezni az évadot, rögtön „lestoppoltam" magamnak a szilveszteri műsort, hogy az az eddigieknél kicsit több legyen – meséli. – Különleges alkalom ez, klasszikus elvárásokkal, én ezek köré írtam egy darabot.Lényegében a nézők egy új bemutatót kapnak az év utolsó napján. Tehát egyedülálló a maga nemében, elvégre csak december 31-én, csak két időpontban láthatják az érdeklődők.– Egy kis ajándék ez a nézőinknek. Izgalmas produkciónak ígérkezik, érdemes lecsapni a jegyekre – mondja.Horgas mindig hangsúlyozta az összművészeti jellegre való törekvéseiket. A gála is ilyen lesz. Mindenféle művész képviselteti magát: színészek, énekesek, zenészek, táncosok, filmesek, még képzőművészek is – ám erről a kis szegmensről a rendező, a darab írója nem árult el sokat. Legyen meglepetés a nézőknek, hogyan csempészik be azt a vonalat a teátrumba.– Újévkor mindig visszatekintünk az évre, hogy hogyan is sikerült. Szilveszterkor az emberek kitűzik új céljaikat, álmaikat. A darab a vígjáték eszközeivel szembesíti ezeket az álmokat a valósággal. Elvégre az, hogy hogyan is sikerülnek a tervek a valóságban, az számtalan komikus szituációnak enged teret.Tehát a valóság és az álmok ütköztetése a darab fő vonulata. Mivel az év utolsó napján mérlegelünk, hogy mi is áll mögöttünk, így a színházi szezont is értékelni kell.– Sok szorongás volt bennünk, hogy az előző időszak után vissza tudjuk-e csábítani a nézőket. Várakozáson felülinek érzem az eredményeket, a nézőtér legtöbbször tele van, és a társulat is nagyon erősre kovácsolódott – mondja Horgas Ádám.A gála célja most viszont az is, hogy még több fiatalt vonzzanak be a teátrumba. Az új meglepetésdarab mind zeneileg, mind hangvételében szórakoztató lesz. A közönség régi kedvenceit is láthatja, így Vajda Júliát, Laczák Boglárkát, Andrejcsik Istvánt, Szélpál Szilvesztert, Szilágyi Annamáriát, Ágoston Katalint, Gömöri Krisztiánt és Rétfalvi Tamást.