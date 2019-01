Kulturális piac az Agórában - fotók

Agyagozhattak, zsákbamacska könyvet nyerhettek, sőt akciós Filharmónia jegyet is vehettek, azok akik ellátogattak szombat délután a Szent-Györgyi Albert Agórába. Minden a kultúráról szólt szombat délután a harmadik alkalommal megrendezett Városi Kulturális Piacon. Több mint harminc szegedi kulturális intézmény, valamint civil egyesület mutatkozott be különféle aktivitásokkal.A Kövér Béla Bábszínház két szereplője majom és malac úrfi például a szegedi szimfonikusok előadásai iránt érdeklődtek, a gyerekek nagy örömére. Megtudtuk jól tették, ugyanis a Filharmónia Magyarország nyomtatóstul kitelepült és jegyet is árusítottak előadásaikra. Száz Krisztina , a Filharmónia Magyarország szegedi irodájának vezetője elmondta, már tavaly is érdemes volt részt venniük a kulturpiacon, idén viszont ki is települtek eszközeikkel. – Nemcsak a január 27-i Matiné előadásra adtunk el jegyet, amelyet ma akciósan kínáltunk, egy áráért kettőt adtunk, hanem bérletek és más koncertek iránt is nagy volt az érdeklődés – részletezte az irodavezető.Szinten sokan tolongtak a Somogyi-könyvtár standjánál. A nyitáskor kirakott 60 zsákbamacska könyvből egy órával később már csak pár darab volt, ezekből a becsomagolt könyvekből választhattak azok, akik kitöltötték a könyvtár tesztjét. Siska Mária könyvtáros elárulta nagyon népszerű ez a játékuk, ők pedig örülnek, hogy ezzel is népszerűsíthetik az olvasást.A szegedi művelődési házak is bemutatkoztak, a petőfitelepi intézménynek kerámia szakköre mutatkozott be, bárki kipróbálhatta az agyagozást. A középiskolás Jácinttól megtudtuk a kreativitáshoz születni kell, ő sem tartotta magát annak, másfél éve kipróbálta azt, azóta rendszeresen jár ide, most egy gyertyatartót készített.A kulturális intézmények különféle csoportjai a színpadon is bemutatkoztak, ahol szintén keveredtek a stílusok, a Sió-menti szerelmes dalcsokor, mellett az Agóra kötélugró csoport és a CDC tánciskola a műsorát is láthatták az érdeklődők.Szintén a kiállítok között volt a Pedagógus Kar Művelődéstudományi Intézete, akik képzésüket népszerűsítették, T. Molnár Gizella , az intézet vezetője elárulta, közösségszervező szakuk egyre népszerűbb. A látogatók tombolát kaptak a standoknál, a nyertesek belépőket, kulturális élményeket kaptak a nap végén, így mindenképp kultúrával gazdagodva térhettek haza.