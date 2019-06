Kutatja is, nem csak fúrja a termálkutakat a Hansa

– Nem termálkutak fúrásával kezdte a Hansa-Kontakt, de hasznos portfólióbővítésnek bizonyult, Szeged alatt rengeteg a geotermikus energia és ezt érdemes kihasználni – mondta Lekeny Márk ügyvezető igazgató. 2013-ban indult az első geotermikus kútjuk, az újszegedire rákötötték az MTA Biológiai Központját és a Sportcsarnokot is. Két teljes körük működik már – az egyik a klinikai –, négy teljes fűtési szezon alatt sok tapasztalatot szereztek. – Fontos, hogy azt, amit elméletben kidolgoztunk, azt a gyakorlatban is hasznosítani tudjuk és az eredmények segítsék az iparág fejlődését – hangsúlyozta, hozzátéve, vizet a felszínre juttatni csak az első lépcső, ennél több és talán fontosabb üzemeltetni a rendszert, illetve a környezet kímélésével visszasajtolni a vizet.



A fejlesztés fő iránya az olajiparban ismert és használt ferde fúrással indult és folytatódott, ez nekik is sikerült, közben sokat fejlesztettek is a technológián. Kísérleti feltáró és visszasajtoló kutat helyeztek üzembe, a rendszer bárhol az országban alkalmazható. Ezen túl informatikai és mintavételi rendszert is párosítottak a kutakhoz, az így nyert információk is nagyon hasznosnak bizonyultak.



Szóba került a vízkőképződés és -kiválás okozta súlyos rendszer üzemeltetési problémák megelőzése és kezelése is. Több mint tízszer annyi az oldott sótartalma a termálvíznek, mint a szegedi ivóvíznek és ennek kezelése nagyon költséges.