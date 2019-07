Kutatni szeretne a biológiai olimpia szegedi aranyérmese

Aranyérmet szerzett Hunyadi Marcell Dávid, a szegedi Radnóti-gimnázium végzőse.

FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

Az előző években öt aranyat zsebelt be hazánk, mi most ezt további néggyel gyarapítottuk. Ez nagy boldogság, ráadásul az ország a top 3-ban végzett, ekkora sikert csak régi matekolimpiákon ért el Magyarország

Ahogyan arról már beszámoltunk, mind a négy magyar tanuló aranyérmet szerzett a 30. Nemzetközi Biológiai Diákolimpián, amelyet július 14. és 21. között Szegeden rendeztek meg. A gyakorlati és elméleti verseny után a magyar csapat azt nyilatkozta lapunknak, mindenképp számítanak éremre, leginkább bronzra és ezüstre, az arany már igazán bónusz lenne. Szombat este végül mindannyian megkapták ezt a bónuszt, hollóházi porcelánból készült aranyérmet akasztottak a nyakukba, többek közt Hunyadi Marcell Dávidnak, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium végzősének is.Lapunknak azt mondta, speciális matematika szakon végzett, számos matematika-, fizika- és kémiaversenyen megmérettette magát, tizenegyedik osztálytól pedig biológiai vetélkedőkön is szerepelt. – Elkezdett egyre jobban érdekelni a biológia, azt gondolom, ez fontos ahhoz, hogy valamit jó szívvel csináljunk, mert ha unalmas, akkor nem éri meg foglalkozni vele. Ahhoz, hogy a biológiában jó legyen valaki, sokféle gondolkodásmódot kell megérteni, nekem tetszik a természettudományos szemlélet. Leginkább a biokémia érdekel, a vegyületek öntögetése igazán látványos. Az állatok és a növények is különlegesek, de nem annyira, mint a biológia és a kémia együttes hatása – merült bele a részletekbe Marcell.Elmondása szerint a szegedi gimnáziumban nagy motiváló erőt kapott mindig a versenyzéshez, ezért is döntött úgy, hogy jelentkezik az idei diákolimpiára, amihez kiváló felkészítést kapott a pedagógusoktól. – Miután beválogattak a hazai négyfős csoportba, Budapesten folytatódott a felkészülés, ahol szintén minden támogatást megkaptunk, hiszen a tanárok már tudták, hogy az elmúlt 29 évben milyen kihívások voltak a nemzetközi megmérettetésen, így egyik feladat sem okozott meglepetést.– nyilatkozta.Kérdésünkre elárulta, az orvosin tanul tovább a Szegedi Tudományegyetemen, a pontszámait ismeri, így nem aggódik a felvételi miatt, sőt már abban is biztos, hogy kutatni szeretne a jövőben, már be is adott egy pályázatot a kutatási ösztöndíjra.– Ha minden jól megy, szeptembertől a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban dolgozhatok, ahol nagy áteresztőképességű mikroszkópiai és gépi tanulási módszereket kutathatok, ez kimondottan bioinformatika, ami most igazán felkapott tudomány. Az olimpián baráti kapcsolatom lett az angliai diákokkal, ez akár a későbbiek során kutatási szempontból is jól jöhet – tette hozzá.