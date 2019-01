Lakatlan ház miatt áll a csatornaépítés Szőregen

Szentkirályi Józsefné attól tart, ha sok eső hullik, kimosódik a talaj a gödörben, és megroggyan a házuk. Fotó: Kuklis István

– Az előzetes statikai vélemény alapján a ház melletti munkavégzés veszélyezteti a munkások testi épségét, illetve a munkálatok miatt károsodhat az épület. A ház állapotát bejelentettük a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának. Amíg az eljárás folyamatban van, a vállalkozó – megfelelő biztonsági távolságot hagyva – más területen folytatja a munkát.

– Három hete itt hagyták a kivitelezők ezt az utcarészt. Be se fejezték a munkát, levonultak, és azóta a sarkon túl dolgoznak. Mi meg itt maradtunk ebben a káoszban – mutatott körbe a Barázda utcai háza előtti útszakaszon Szentkirályi Józsefné. A szőregi asszony kocsibejárója mellett hatalmas gödör tátong, amely ugyan el van kerítve, de az idős nőt úgy tájékoztatták, ez hónapokig így is marad.– A művezető mondta, az utcában álló régi ház miatt állították le a munkákat, és tavaszig biztosan nem is történik semmi ez ügyben. Addig viszont nálunk sem folytatják a munkát – mesélte az asszony. Az utca felsőbb szakaszán egyébként végeztek a munkások, egyedül Szentkirályiék háza előtt tátong gödör.– Nézze meg, már most omlik az oldala. Vajon mi történik, ha beköszönt egy csapadékosabb időszak? Ha kimosódik a talaj, megroggyan a házunk. Egy lakatlan, romos ház miatt az én otthonom van veszélyben, mégsem segít rajtam senki – panaszkodott az idős nő, aki az elmúlt napokban a kivitelezőtől az önkormányzaton át a vízműig mindenhova telefonált, problémájára azonban sehol nem talált megoldást. Mint mondta, nem érti, hogy a két telekkel arrébb lévő romos ház miért befolyásolja az ő házuk előtti munkálatokat, azt miért nem lehet befejezni.Az ügyben megkerestük a kivitelező Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.-t is. Lévai Ferenc kommunikációs szakértő megerősítette, az utcában lévő lakóház nagyon rossz állapotban van.A csatornázás addig tehát biztosan nem folytatódik, amíg a ház sorsáról nem születik döntés. Információink szerint ilyen esetekben az örökösöket szólítják fel az épület elbontására vagy az életveszélyes állapot elhárítására. Erre a hivatal több hónap haladékot ad, és kérhető ennek meghosszabbítása is. Vagyis Szentkirályiék valóban legalább tavaszig várhatják, hogy elhunyt szomszédjuk házának sorsa rendeződjön, és így saját problémájuk megoldódjon. Arra a kérdésre, hogy erre az időszakra miért nem lehet elviselhető és megnyugtató állapotokat teremteni a házuk előtt, nem kaptunk választ.