Lapunk indította el Czibolya Nikolett modellkarrierjét: dzsungelben bokszolt a sándorfalvi szépség

Czibolya Nikolett most Barcelona után három hetet otthon, Sándorfalván pihen. Fotó: Kuklis István

– Nem akartam nyerni, egyszerűen csak tök jó bulinak fogtam fel az egészet. A Szépek szépe előtt a Nap szépe rovatban is szerepeltem már – mesélte a sándorfalvi Czibolya Nikolett, aki 2011-ben nyerte meg a lapunk által szervezett online valóságshow-t (2011. június 26.: Czibolya Nikolett a Szépek szépe nyertese). – Mondhatjuk, hogy a Délmagyar indította el a karrieremet – fogalmazott a fiatal lány, aki most Barcelonából látogatott haza három hétre.Nikolettet a verseny után megkereste egy modellügynökség, majd 2012-ben, 17 évesen azonnal bedobták a mélyvízbe: magántanuló lett, és modellkedni kezdett. Még abban az évben kétszer járt Isztambulban, a második alkalommal teljesen egyedül. Mint mondta, édesanyja nagyon féltette, de szülei mindenben támogatták.2013 és 2014 között két évet kihagyott, hazajött, és szépségversenyekre járt, 2013 decemberében például megnyerte a Szeged szépe versenyt is (2013. december 16.: Szeged szépe: a 19 éves Czibolya Nikolett). A Miss Balaton szépségversenyen is elindult, ami azért volt hasznos, mert ott fedezte fel magának a lányt az új modellügynöksége, amely elkészítette a portfólióját, majd az egész világ kinyílt Nikolett előtt.– Először teljesen véletlenül megint Isztambulban kezdtem, utána jött Kína, ami durva volt, mert amikor megérkeztem Sanghajba, nem várt senki a repülőtéren, elfelejtettek elém jönni. Itt három hónapot dolgoztam, majd következett Jakarta, Indonézia, aztán Thaiföld 2017 szeptemberében – mesélte Nikolett, akinek a délkelet-ázsiai országban egy turisztikai reklámfilm miatt thai bokszolni is meg kellett tanulnia. Azt mondta, nem kímélték az edzők, egy hétig mindennap edzésre járt, megfájdult a csuklója, nem úgy bántak vele, mint egy törékeny modellel. Nikolett a thai reklámfilmben egy francia lányt, Norát játszotta, aki Csiangmajban, a dzsungel közepén thai bokszol.– Egy idő után úgy éreztem, elegem lett Ázsiából, ezért megörültem, amikor kaptam egy európai ajánlatot, Barcelonában, Milánóban és Párizsban dolgozok. Most itthon pihenek három hétig, számomra ez a regenerálódás – mondta Nikolett, majd barátjával ebédelni indult.