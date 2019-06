Látható a három tavasszal született binturong

Ránézésre van benne valami medveszerű, de mászik, mint a macska, a testalkata viszont a nyestekére emlékeztet… Valójában egy nagyméretű cibetmacska faj, amely Délkelet-Ázsiában őshonos. Tao és Shien európai fajmentő tenyészprogram (EEP) keretében 2012-ben érkezett a Vadasparkba, abban a reményben, hogy szaporodni fognak. Jó szülőknek bizonyultak, nem először örvendeztetnek meg minket utódokkal, amelyeket gondosan fel is neveltek. Idén volt a legnagyobb az alom, három testvér cseperedett fel az Ázsia-házban. A kölykök a napokban merészkedtek ki a külső kifutóba, így ott a látogatók is megtekinthetik őket.A binturongok az Indokínai-félsziget erdeiben élnek, a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) adatai szerint egyre csökkenő számban. Elsősorban az élőhelyének elvesztése, a fakitermelés és az ültetvények térhódítása, valamint a vadászat, vadbefogás veszélyezteti. Bár ragadozó, kisebb állatok, tojások mellett gyümölcsökkel is táplálkozik. Jellegzetessége a rendkívül izmos, hosszú farok, amellyel – az óvilági emlősök között ritka módon – kapaszkodni is tud. További érdekessége, hogy mirigyei az ember számára kifejezetten kellemes, popcorn illatot árasztanak. Európában az állatkertek nemzetközi adatbázisa szerint jelenleg 59 állatkertben körülbelül 150 egyede él.A Szegeden született kis binturongok, az európai tenyészprogram ajánlásai alapján majd új állatkertbe fognak kerülni, ahogy eddig testvéreik is elutaztak. Nyáron azonban a látogatók még megcsodálhatják a családot a kifutójukban.