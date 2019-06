Latin-amerikanisták nemzetközi találkozója Szegeden

Spanyolul és portugálul beszélő latin-amerikaiak és négy kontinensről érkező kutatók, oktatók népesítik be Szegedet péntekig. A Latin-Amerika és Karibi Tanulmányok Nemzetközi Szervezete – a FIEALC – először tartja nemzetközi konferenciáját Magyarországon. Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hispanisztika Tanszéke által szervezett kongresszusra 33 országból közel 400 résztvevő érkezett. A szervezetet a világhírű mexikói filozófus és író, Leopoldo Zea alapította 1982-ben és a világ egyetemeinek e régióval foglalkozó tanszékeit és egyéb kutatóintézeteket fogja össze.



– A szervezet célja, hogy együttműködést teremtsen Latin Amerika és a Karib térség iránt érdeklődő kutatók és tudósok között, a humán- és a társadalomtudomány mellett a környezet-, a gazdasági- és jogtudomány területén is. A mi konferenciánkon nagy számban vesznek részt olyan latin-amerikai országból érkezett előadók, akik a nemzetközi felsőoktatás fejlesztésével foglalkoznak. Többek között azért jönnek, hogy nemzetközi kapcsolatokat kössenek más egyetemekkel, így akár a szegedivel is – magyarázta Lénárt András, a BTK Hispanisztika tanszékének adjuntusa, aki csütörtöktől a szervezet elnöke is lesz, ugyanis egy-egy ország két évig írányítja a FIEALC munkáját. A jelenlegi elnök, a szerb Szlobodan Pajovics az esemény sajtótájékoztatóján többször is kiemelte a magyar professzor Anderle Ádámot, aki kiemelkedő alakja volt a térség történetére vonatkozó kutatásoknak.



– Szintén hagyomány, hogy a kutatók és oktatók mellett latin-amerikai politikusok és egyetemi vezetők is városunkban töltenek pár napot, mivel ez egy kiváló alkalom arra, hogy új kapcsolatok létesüljenek az országok, az egyetemek és a különböző kutatóintézetek között. Szinte az összes latin-amerikai nagykövet itt van Szegeden, rajtuk keresztül országuk is jelen van, ez fontos kapcsolatokat jelent a jövőre nézve – hangsúlyozta a szervezet új elnöke.