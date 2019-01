Látott már igazi cégért? - Szegeden van, aki mind a mai napig használja őket - Galéria

A cégér szavunk még csak nem is magyar, a németből jövő Zeiger, vagyis mutató szóból származik. A használatuk a középkorban terjedt el, reklám vagy tájékoztató, általában az adott üzletben folyó tevékenységre utal.A cégéreket, a mai logó elődjét a XIX. századik közepéig előszeretettel használták a magyarok is, ez az oka annak, hogy Szegeden is találhatunk még ezekből. Általában egy kis táblán tüntették fel ezeket, ami az utcafrontra nézett. A szabóműhelynek az olló, borbélynak réztányér, a postának a kürt volt a cégére. A XIX. században még elég nagy volt az írástudatlanok száma, így ezek az ábrák számukra is iránymutatást adtak az általuk keresett üzlet felé.A cégérek helyét ma már a logók és a táblák vették át, küllemük és a jelentőségük is megváltozott, de a céljuk megmaradt, mégpedig a reklám és a tájékoztatás.