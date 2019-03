Láttunk egy szál pólóban kerékpározó fiatalt és télikabátos nagymamát is - de ma már esernyő is kelleni fog

Odabent hidegebb volt, mint kint – indokolták döntésüket az egyik Kölcsey utcai vendéglátóhely teraszán ebédelő egyetemisták. Fotó: Kuklis István

A hét elején azt ígérte a meteorológia, hogy csütörtökön tavaszias időre számíthatunk, az átlagnál jóval melegebb lesz, 22 fokos maximummal. Bár kimondottan rossz idő nem volt, de jó sem: a felhős égbolt és az erős szél jelentősen rontott komfortérzetünkön. Ennek ellenére láttuk egy szál pólóban kerékpározó fiatalt és télikabátos nagymamát is Szegeden, a Széchenyi téren.A napfény hiánya és a heves légmozgás azonban nem ijesztett el mindenkit a belvárosban egyre szaporodó teraszoktól. Az egyik Kárász utcai, külföldi diákok körében igen népszerű helyen nemzetközi társaság üldögélt egy asztalnál: egy portugál és svéd lány mellett egy angol és egy, az izraeli Názáretből érkezett fiatalember szürcsölte a jeges üdítőt némi süteménymaradvány mellett. A fiatalok egyetértettek abban, hogy melegebbnek kellene lennie. A portugál lány majdnem fázott, svéd társa viszont élvezte a szűrt fényt. Az angol fiatalember sem panaszkodott, mert mint mondta, náluk ilyenkor sokkal hűvösebb van, és amúgy is állandóan esik.– Nem hiszed el, de pont a Délmagyar van megnyitva a telefonomon – mutatta a készüléket Barna Barnabás, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának csillagász szakos hallgatója, aki barátaival a Kölcsey és Kárász utca sarkán lévő söröző, étterem teraszán várta éppen az ebéd második fogását, a csirkepaprikást nokedlivel. Míg az ételre vártunk, a fiatalok elmondták, odabent hűvösebb van, mint a teraszon. – Szeretjük a természetes fényt. Amúgy tényleg jó idő van, csak kicsit zavaróan fúj a szél – mondta Barnabás.– Reggel még majdnem megfagytam, még az esernyőmet is letettem. Fagyizni még hideg van, de azért nem vészes, jó idő van – mondta a Dugonics téri szökőkútnál Mikházi Mónika másodéves pszichológushallgató, aki barátnőjével, Miskolczi Lottival élvezte a szeles, de kellemes időt.Végül a fagylalt sem maradt el, a Klauzál téri cukrászda teraszán a Pálként és Károlyként bemutatkozott, két topolyai nyugdíjas kanalazta a jeges édességet.Ma már biztos nem a teraszon fognak ücsörögni, ugyanis az Időkép előrejelzése szerint pénteken gyakran megnövekedhet a felhőzet, a rövidebb napos időszakok mellett elszórtan futó záporok, néhol egy-egy zivatar alakulhat ki. A nyugatias szél több helyen feltámad, északon erős lökések kísérhetik. Délután 14-20 fok valószínű, délen lesz a legmelegebb.