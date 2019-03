Legalább négy nőt ölt meg, de több áldozatot is rejthet a tanyavilág - ezen a napon kapták el 17 éve a balástyai rémet

Archív felvétel a tárgyalásról. Fotó: Frank Yvette

Több mint tíz éve már, hogy stoppoltunk az 55-ös úton, és egy kis falutól Szegedig furcsa figura hozott el minket. Ha ez az erdő mesélni tudna! - sóhajtott fel az ásotthalmi fenyves mellett - értette ezt a tanyavilág többi részére is. Az olajszőkítős időket emlegette, némi nosztalgiával, de tudunk még olyan esetről, amiről az jut az eszünkbe: mi minden történhet a világtól elzárt pontjain a megyének, ahová csak úgy véletlenül nem téved senki. Az egyiknek éppen évfordulója van.Ezen a napon fogták el 2002-ben a balástyai rémként elhíresült sorozatgyilkost, aki hat gyilkosságot vallott be, de csak négyért ítélték el. Az ötödik egy prostituált meggyilkolása volt. A holttestet a sínekre fektették, ágakkal fedték, több vonat is átgázolt rajta. Itt nem látták bizonyítottnak, hogy ő ölt, pedig magára vállalta. Hat gyilkosságot ismert be, öt holttest került elő, végül négy nő megölése miatt ítélték el. 1998-ban tűnt el az első áldozat, 2004-ben született meg az ítélet, és 2016-ig ült a Csillagban Sz. Zoltán.Az 1990-es évek második felében, miután véget ért a háború a volt Jugoszlávia területén, megnövekedett a teherforgalom a településen átvezető 5-ös úton, beleértve a teherforgalmat is. Megjelentek bűnözők, vállalkozók, ügyeskedők, prostituáltak - Sz. Zoltán áldozatai részben ebből a körből kerültek ki,, ahol külön szócikket találunk a balástyai rémről.. Bár áldozatait levetkőztette - a harmadik gyilkosságnál a ruha, a másodiknál az áldozat feje nem került elő -, arról sehol sem írnak, hogy szexuális aberráció motiválta volna a gyilkosságok elkövetésében. Hozzá kell tenni: a gyilkosságokat is büntetett előélettel kezdte,

Élettársával is erőszakos volt, aki ezért megszakította vele a kapcsolatot. Az Egyperces krimi blog egy bejegyzésében olvastuk: már tízévesen erőszakos gyerek hírében állt, és a 60 éves asszonyt 16 évesen erőszakolta meg. Élettársával rabszolgaként bánt. A környékbeliek elmondása szerint sokszor az ajtót, az ablakokat is bedeszkázta, hogy ne tudjon elmenni otthonról, egy kis nyíláson adta be neki az ételt. Ha a nő pénzhez jutott, elvette tőle és elpókerezte. A szomszéd tanyákon élők azt rebesgették, hogy 1993 környékén elcsalt az erdőbe egy iskolából hazafele bicikliző szatymazi kislányt és nem messze a tanyájától megerőszakolta. A gyermek családja is félt Szabótól és tartva a férfi bosszújától, végül nem tettek feljelentést.

A balástyai rém tanyája 2016-ban még állt, birkákat tartottak benne hideg időben. Felröppent a pletyka, hogy az új tulajdonos horrortanyát akar berendezni benne, de ez kacsának bizonyult.

Mivel meggyőződése, hogy a balástyai rémnek négynél jóval több áldozata lehetett, azt mondta: a halálával a legrosszabb forgatókönyv valósult meg. Egyrészt azért, mert a tényleges életfogytiglan a nyomozó szerint keményebb büntetés, mint a halál, másrészt sok titok is sírba szállt a halálával. Például a tényleges áldozatok száma - mert találomra nem áshatják fel holttestek után kutatva az egész hatalmas tanyavilágot.

Kóros elmeállapotban, gereblyével verte agyon a szomszédját a balástyai nő



Évekkel később egy másik gyilkosságtól volt hangos a falu: 2008 március 16-án szomszédját verte agyon egy balástyai nő gereblyével. Korábban metszőollót vágott bele fiatal, négygyermekes szomszédasszonyának a fejébe. Garázdaság és testi sértés miatt már is indítottak ellene eljárást, de mind a kettőt megszüntették – kóros elmeállapotára tekintettel. A gyilkosság után is hamar szabadlábra került, házi őrizetét rendelték el. Évekkel később egy másik gyilkosságtól volt hangos a falu: 2008 március 16-án szomszédját verte agyon egy balástyai nő gereblyével. Korábban metszőollót vágott bele fiatal, négygyermekes szomszédasszonyának a fejébe. Garázdaság és testi sértés miatt már is indítottak ellene eljárást, de mind a kettőt megszüntették – kóros elmeállapotára tekintettel., házi őrizetét rendelték el.

A férfi tanyán nőtt fel, és az olvasottak alapján nem volt túl szívderítő az élete. Az általános iskola után nem tanult tovább, részben mezőgazdasági munkákból és azok szervezéséből élt, és földet művelt a tanyáján. Apja korán meghalt, bátyja 26 évesen öngyilkos lett, nem sokkal később az anyja is elhunyt. Bátyja börtönőrnek jelentkezett, és a családnál végzett környezettanulmány alapján elutasították. Miután reménye sem volt, hogy kitörjön abból a környezetből, permetszert ivott -, a balástyai rém és a gyálaréti családirtó: különböző ürügyekkel odacsalta áldozatait. Volt, akit használt mobiltelefonokkal kecsegtetett, és miután a nő 300 ezer forintot felvett a bankban, a tanyájához motorozott. Volt, akitől tűzoltófecskendők ellopásához kért segítséget, majd megfojtotta egy gyümölcsösben. Legfiatalabb áldozata 19 éves volt. A mobiltelefon-kereskedő nő után megtalálták a telefonszámát annak híváslistájában, ez vezetett a lebukásához, és hamar elkezdett vallani.Palatinus Gábor, az ügy egykori főnyomozója. 2004-ben, viszonylag fiatalon vonult nyugállományba a rendőrségtől, két évvel azután, hogy Szabót őrizetbe vették. Báraz ismerősök --, és sokan úgy érezhették, a sors igazságot szolgáltatott, ő nem egészen így gondolta.