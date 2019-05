Lego-őrület a Bálint Sándor Művelődési Házban - galéria

Fülig érő szájú gyerekek, és hasonlóan jól szórakozó felnőttek adták egymásnak a kilincset az újszegedi Bálint Sándor Művelődési Házban a hétvégén. Azért mentek, hogy megnézzék például a Star Wars univerzum csillagrombolóit, a Millenium Falcont, de aki kíváncsi volt, láthatta az Eiffel tornyot is, méghozzá Legóból kirakva. Ugyanis most először járt Szegeden a hétvégén Magyarország legnagyobb magánkézben lévő Lego gyűjteményének kiállítása rengeteg egyedi építménnyel.Több, mint 1 millió 500 ezer Lego kockából álló kiállítással és egy teljesen megújult játszóházzal várták az érdeklődőket. Ez a rengeteg építőkocka egyébként egyetlen gyűjtő tulajdona, aki úgy kezdett a hobbijához, hogy eleinte ki sem bontotta a különleges szerzeményeit. Aztán benevezett egy építőversenyre, és azóta nincs megállás, újabb és újabb alkotásokat készít a legendás építőkockákból.A kiállításon túl, Magyarországon egyedülálló kreatív foglalkoztató és játszóházban is játszhattak a Kockanapok rendezvényen résztvevők. A legfiatalabb korosztály pedig óriás játszószőnyegen, Duplo építéssel tölthette el az időt.