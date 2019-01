Legóval kezdett - most animációkat készít Dani: másodszor díjazták egy országos versenyen a tizedikes szegedi diákot

Mi volt előbb, a dínó vagy a madár? - tette fel a kérdést Papp Dani animációs videóiban, aztán nyert.

Néhány gyerek videójátékot tervezett, mások játékautót csináltak, Papp Dániel pedig vicces videót, persze számítógép segítségével. Mi volt előbb, a dínó vagy a madár? – tette fel a kérdést animációs videóiban, amellyel nyert. A beérkező műveket az informatikai szektor képviselői, művészek, animációs filmesek, korábbi versenyzők és a Microsoft képviselői bírálták el.– Stop-motionok készítésével kezdődött az egész, amikor hetedikes koromban lebetegedtem – meséli Papp Dániel. Ez egy képkockánként beállított és fotózott eljárást jelent, amelyet később mozgóképpé dolgoznak össze. – Legófigurákkal dolgoztam. A hangminőség nem volt az igazi, de feltettem a netre.Később bátyjától kapott egy rajztáblát, amellyel már az animációs videóit készíti. Mivel a 2017-es versenyen is díjazott lett, az ott kapott nyereményéből vásárolt egy programot, amellyel jobb videókat tudott készíteni. – Négy vagy öt program kell egy videó elkészítéséhez. Meg persze kamera és mikrofon, hogy felvegyem a hangot, illetve egy rajztábla. Van olyan videó, ami egy nap alatt elkészül, míg másokkal hetekig kell dolgozni.Többféle videót készít. Szeret aktuális filmeket feldolgozni, de a történelem sem áll messze tőle. Mátyás királyról készült videójával nyert korábban, de tavaly készült egy az 1956-os hősök emlékére is. Az iskolában nem része a videókészítés a tananyagnak, így Dániel otthon szorgoskodik szabadidejében. – A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre szeretnék majd felvételizni két év múlva. Már most készülök. A Szegedi Szépmíves Céh is segít, járok az előkészítőikre. Sok dolgot tanultam ott. Jobban megértettem a perspektívákat, ami a rajzolásban segít. Viszont sok történeti tudás is kell a felvételihez, például a magyar animációs filmesek munkájából is fel kell készülni. A fiú nem tartja kizártnak, hogy jövőre is jelentkezik a versenyre, hiszen csak annyi a feltétel: ne legyen idősebb 19 évesnél. Addig is tanul, s tovább készíti videóit csatornájára, az I’m not crazyre.