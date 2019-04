Légvédelmi gépágyúval bővült a hadipark

Sok munka lesz még a gépágyúval - mondta Király Nikolász, a park vezetője. Fotó: Kuklis István

Egy Csehszlovákiában gyártott Prága PLDVK nevű önjáró légvédelmi gépágyúval gyarapodott a Szegedi Hadipark járműparkja a közelmúltban. Király Nikolász, a park vezetője a Délmagyarországnak elmondta, hogy ezt a típust 1959 és 1975 között gyártották. A több mint 10 tonnás harcieszközt egy 7500 köbcentis motor hajtja, és 60 kilométeres sebességgel is tud menni. Érdekessége, hogy a csehszlovák katonákon kívül Jugoszláviában, Szíriában és Líbiában is használták, a délszláv háborúban pedig komoly szerepe volt.A páncélozott felépítményt a korábbi Vorosilov Gépgyárban gyártották, és ott is szerelték össze. Az alvázat pedig a Praga autógyár készítette el egy teherautó-alváz módosításával. A járműhöz használt kétcsövű gépágyú eredetileg német fejlesztésű volt, még a második világháború idejéből. 1959 és 1961 között 950 darabot gyártottak belőle, amiből 250-et az 1960-as évek második felében eladtak Jugoszláviának. A hazai és az exportigények miatt az 1970-es években felújították a gyártását. A feljavított változatból 500 darabot gyártott. Ezek nagyobbik részét Jugoszláviába exportálták. Egy érdekes esemény fűződik a járműtípushoz. 1964-ben három sorkatona egy ilyennel próbált nyugatra szökni, sikertelenül.A hadiparkba került harckocsi egyébként nincs jó állapotban, szinte teljesen fel kell újítani. Király Nikolász elmondta, hogy két hónapot adtak maguknak a munkára. Először homokfúvóval letisztítják, majd lefestik, és „járóképessé" teszik, hogy el tudják vinni különféle rendezvényekre.