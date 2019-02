Lehet finom a bolti fánk is: szalagostól az amerikai cukormázasig 14 fajta édességet teszteltünk

Nem kell sorba állni

Szögezzük le: a frissen, otthon sütött fánknál nincs jobb. Feltételezve azonban, hogy sokaknak nincs idejük ezzel pepecselni, arra gondoltunk, szétnézünk a boltokban kapható farsangi édességek piacán. Hiszen mikor, ha nem most vásárolunk fánkot – mi pedig arra voltunk kíváncsiak, mit kapunk a pénzünkért. Hétfő délelőtt a SPAR-ban, a Lidlben és a Tescóban vásároltunk, az akkor éppen a polcokon lévő kínálat mindegyikéből. Ezt pedig kiegészítettük a Szegedi Sütödék által gyártott készítményekkel, amelyekhez számos boltban hozzá lehet jutni. Összesen 14-fajta fánkot kóstoltunk végig – szalagostól az amerikai típusú cukormázasig. Azt kell mondjuk, van kifejezetten finom is közöttük, de persze olyan is, amelyből egy falat is bőven elég volt.Tesztünket nosztalgiázással kezdtük, hiszen ki ne emlékezne arra, amikor az első hipermarket nyitása után sorban álltunk a frissen sütött fánkért. Hosszú hónapokon keresztül egymást taposták az emberek a tízesével csomagolt édességért. Most nem kellett tülekedni érte, ám az első kóstolás után többen úgy fogalmaztak: régen jobb volt. Félbevágás után lekvárt csak az egyik oldalában találtunk – íze nem is nyerte el tesztelőink tetszését. Összességében túl édes volt, és bár a tészta színe szép sárga volt, esztétikai értékén jelentősen rontott, hogy a zacskóba halmozott fánkok kilapították egymást. Sokkal jobb értékelést kapott az áruház darabra vásárolható, csokis bevonatú, kerek fánkja, bár azon kisebb vita volt, vajon fánkíze van-e. Volt, akinek nagyon ízlett, másoknak nagyon nem.A Lidlből is kétféle fánkot hoztunk. A vegyes lekvárral töltött kifejezetten finom volt: a tésztája puha és a tölteléke sem túl édes, ráadásul kellő mennyiség is van belőle. A kerek, sárga bevonatú viszont még a Tescósnál is megosztóbb volt. A csokisbanán-ízvilágot idéző édességet volt, aki „gumicukor tésztával" minősítéssel illette, aki viszont rajongója a retró majmos édességnek, ezt is szerette. A SPAR Milka csokis és rózsaszín cukormázas kerek fánkja viszont egyértelműen nagyot hasalt tesztünkön. Fánk formájúra sütött kenyér – jött a kritika a tésztájáról. Innentől pedig a többi már mindegy is volt.A Szegedi Sütödék termékeiről egy idő után megállapítottuk, hogy vélhetően mindegyik ugyanabból a tésztából készül, ami nem baj, hiszen tesztcsapatunk ezt találta a legfinomabbnak. Puha, könnyű, nem zsíros és megfelelően édes – az elvárásoknak minden tekintetben megfelelt. Így csupán az a kérdés, méretben és ízesítésben ki melyiket választja. A nagy méretű fánkok egyébként egy felnőtt napi szénhidrát- és cukorbevitelét is bőven fedezik, többen rá is csodálkoztak, vajon ki bírja megenni. Ezekből van lekváros, vaníliás és – talán – csokis. Utóbbiból vita kerekedett, vajon milyen íz pontosan, volt ugyanis, aki a sportszeletes ízvilágot inkább mogyorósnak érezte. A két puding kissé műanyag jellegű, de ezt is megbocsátottuk, mert finom volt. Szintén gigaméretben gyártják a csoki- és kókuszbevonatú fánkokat, ezek lettek tesztünk abszolút győztesei. Kakukktojásként pedig megkóstoltuk a töltött túrófánkot is – amelyről amíg nem tudtuk a nevét, nem voltunk képesek megállapítani, mi is igazából, mert a túrót nem fedeztük fel a tésztájában.– Nem fánkíze van. Más, mint a többi, de jó – állapítottuk meg még a teljes cukorsokk előtt.