Lemerészkedtek az első strandolók a Laposra, százezer szúnyog köszöntötte őket - fotók

Ahogy jegyzetünkben is elolvashatják , a nőstény szúnyognak életében egy alkalommal legalább muszáj madarak vagy emlősök vérét szívni ahhoz, hogy életképes petéket rakjon le. Ennek lettünk mi is az áldozatai tegnap a ligetben és a Laposon. Az eseményt, amit érkezésünk jelentett, körülbelül 100 ezer szúnyog lájkolta, és majdnem annyi részt is vett rajta. A ligetben is csak a napos részeken nem támadtak, ha az emberre vetült pár levélnyi árnyék, biztos, hogy megcsípte egy szúnyog is.