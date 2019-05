Lemondott Botka embere, állítólag családi okokból

A bejelentés szerint személyes és családi okokból döntött így, feladatait Nagy Sándor és Szentgyörgyi Pál alpolgármesterek vették át. Solymos László is ott van azok sorában, akiket felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Gyulai Járásbíróság tavaly októberben. Mint ismert, Mózes Ervin egykori címzetes főjegyzőnek, Solymos László volt alpolgármesternek és Kalmár Gábor polgármesteri kabinetfőnöknek hűtlen kezelés miatt kellett felelniük, mert több mint 40 millió forintos kárt okoztak Szegednek azzal, hogy ingyenes parkolóbérleteket adtak olyanoknak is, akiknek nemhogy a városi intézményekhez, de Szegedhez sem volt közük. Úgy tűnik, többen a menekülő útvonalat választják, hiszen Mózes Ervin még februárban lemondott posztjáról, most Solymos László is ezt tette. Nem meglepő, hisz a következő tárgyalást május 30-ra tűzte ki a Járásbíróság, talán ezért is időzített így az egykori alpolgármester.



Solymos László alpolgármester csütörtökön bejelentett lemondása egy újabb jele annak, hogy a szegedi városháza széthullik, mert az arrogáns Botka Lászlóval már korábbi szoros bizalmasai sem tudnak együtt dolgozni – írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében a Fidesz szegedi szervezete.



"A Szegedi Fidesz szerint ez újabb jele annak, hogy az arrogáns, és minden koncepciót nélkülöző Botka László vezetése alatt lassan széthullik a szegedi városháza, ahogyan szétesik a város is. A Szegedi Fidesz szerint a helyi baloldalt utolérte az erjedés: mindenki arra számít, hogy a Fidesz - Magyarország egyetlen bevándorlásellenes politikai ereje - Szegeden is toronymagas győzelmet arat a bevándorláspárti ellenzék fölött, és ez azt is jelenti, hogy ősszel véget érhet Botka László arrogáns, az embereket nem tisztelő, korrupt hatalmaskodása Szegeden. Legközelebbi munkatársainak, politikai bajtársainak lemondása - a héten Nagy Sándor is bejelentette, hogy a Momentumban folytatja - azt jelzi, az arrogáns Botka László körül elfogyott a levegő. Azt is tudja mindenki Szegeden, hogy Mózes Ervin főjegyző visszavonulása is összefüggésben áll a mindennapos városházi problémákkal és a leplezetlen korrupcióval. Solymos lemondásával pedig egy újabb Botka-bizalmas intett búcsút a bukott szocialista Botka Lászlónak, aki így végérvényesen egyedül maradt. Ősszel önkormányzati választások lesznek Szegeden. Akkor Szeged polgárai újra visszavehetik a várost az arrogáns és koncepciótlan Botkától, hogy együtt új, sikeres korszakot nyissunk városunk életében – írták.