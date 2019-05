Lemondott Solymos László, állítólag családi okokból

A bejelentéds szerint személyes és családi okokból döntött így, feladatait Nagy Sándor és Szentgyörgyi Pál alpolgármesterek vették át. Solymos László is ott van azok sorában, akiket felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Gyulai Járásbíróság tavaly októberben. Mint ismert, Mózes Ervin egykori címzetes főjegyzőnek, Solymos László volt alpolgármesternek és Kalmár Gábor polgármesteri kabinetfőnöknek hűtlen kezelés miatt kellett felelniük, mert több mint 40 millió forintos kárt okoztak Szegednek azzal, hogy ingyenes parkolóbérleteket adtak olyanoknak is, akiknek nemhogy a városi intézményekhez, de Szegedhez sem volt közük. Úgy tűnik, többen a menekülő útvonalat választják, hiszen Mózes Ervin még februárban lemondott posztjáról, most Solymos László is ezt tette. Nem meglepő, hisz a következő tárgyalást május 30-ra tűzte ki a Járásbíróság, talán ezért is időzített így az egykori alpolgármester.