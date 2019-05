Lengyel állami kitüntetés Csongrád megyei vezetőknek

A Lengyel Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspököt. Juhász Tünde kormánymegbízott és Kakas Béla, a megyei közgyűlés elnöke a Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át.

A magyar–lengyel kapcsolatok építéséért a Lengyel Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspököt. Juhász Tünde kormánymegbízott és Kakas Béla, a megyei közgyűlés elnöke a Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át. Az Andrzej Duda lengyel államfő által adományozott kitüntetéseket csütörtök délután adta át Jerzy Snopek nagykövet a Lengyel Köztársaság Nagykövetségén, Budapesten.Csongrád megye élen jár a lengyel–magyar barátság ápolásában, és ezért mindhárom kitüntetett sokat tesz – hangzott el az ünnepségen. Az egyházmegye együttműködik a magyar–lengyel vonatkozású programok szervezésében a szegedi lengyel konzulátussal. E rendezvények gyakori helyszíne a püspöki palota és a dóm látogatóközpontja.Magyarországon az egyetlen vidéki lengyel konzulátus a szegedi, amely a Csongrád Megyei Kormányhivatal épületében működik. Itt, a kormányhivatallal közösen rendezték meg az 1956-os forradalom 60. évfordulójának közös lengyel–magyar ünnepét, itt nyílt kiállítás a varsói felkelésről.A Csongrád Megyei Közgyűlés is segíti a lengyelekhez kötődő kezdeményezéseket. A megyében három emlékmű is őrzi azoknak a lengyel pilótáknak az emlékét, akik a brit légierőinél szolgálva a varsói felkelés idején segítséget vittek, és itt lőtték le gépüket. A megyei önkormányzat ápolja Csongrád megye és łódzi vajdaság több évtizedes együttműködését, Kakas Béla felterjesztésére lett lengyel díszpolgára is Csongrád megyének, Tadeus Kaczor, Magyarország łódzi, tiszteletbeli főkonzulja személyében.