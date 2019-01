Leples alak a múzeumnál - kísértetjárta helynek mondják a szegedi Tisza-partot, de kicsit feljebb

Leples kísértetnek tűnt a hóesésben a télre bebugyolált szobor. Fotó: Farkas Judit

– A koldusbíró vallomása és a többiek kínvallatása után 18 ember keveredett bele a perbe. A vízpróbát a korabeli feljegyzések szerint 3 asszony nem állta ki, ők megfulladtak, többen pedig öngyilkosok lettek a fogdában. A per legfőbb vádlottja a 82 éves Rózsa Dániel volt főbíró volt, de annak felesége, kocsisa és egykori hajdúja is a vádlottak listájára került. Volt köztük egy fiatalasszony, Véghné Koncz Sára, aki éppen áldott állapotban volt, amikor ki akarták végezni, ezért ő életben maradhatott. Legalábbis addig, amíg meg nem szülte gyermekét, utána őt is máglyán égették el

Égetés máglyán. A szegedi Boszorkányszigeten 6 nőt és 6 férfit emésztettek el a lángok.

Hátborzongató installáció a Boszorkányszigeten. Lehet, hogy nem véletlenül mondják kísértetjárta helynek - bár mi még nem tapasztaltunk ott paranormális jelenségeket. Fotó: Farkas Judit

Szombaton, éjfél körül a Móra Ferenc Múzeum előtti park mellett elsétálva úgy tűnt, mintha hatalmas, leples alak suhanna a fák között a szakadó hóban. Miután jobban megnéztük, láttuk, hogy egy helyben áll, és ember kísértete ilyen magas nem lehet: hamar kiderült, hogy a letakart szoborról van szó, amely védelmet kapott télre a fagy ellen. Lefotóztuk, majd úgy döntöttünk, utánajárunk: volt, van-e olyan hely Szegeden, ahol kísértetet vélnek látni, hallani? Egyet biztosan találtunk, amely több felsorolásban is szerepel, ahol az ország kísértetjárta pontjait gyűjtötték össze.Valószínűleg kitalálják: a Boszorkányszigetről van szó, ahol18 áldozata közül tizenkettőt égettek el elevenen 1728-ban., és kiderült: nem csak az aszály hergelte a kedélyeket. Makóról is betelepült néhány, már ott is boszorkánysággal vádolt asszony, és az akkori "koldusbíró" vallomása nyomán fogták perbe Rózsa Dániel 82 éves volt főbírót és más embereket.Az elevenen elégetésre azért "volt szükség", mert a hiedelem szerint a tűz megtisztítja a bűnös lelkeket. A perbe fogottak között sok volt a szegény, a koldus, és négy bába is áldozatául esett az utolsó nagy magyarországi boszorkánypernek. A megölt szegények között volt nagy valószínűséggel Dugonics András dédanyja is., ugyanitt a szegediek babonáiról, hiedelmeiről is sok érdekességet találhatnak.Az interneten több olyan összeállítást találtunk - példáulés-, amelyek az ország kísértetjárta részei között sorolják fel ezt a félszigetet - Szeged több kisebb szigetre épült egykor . A Boszorkány-sziget nevét a 12 ember kivégzése után kapta, eredetileg két, Tiszából kiágazó kis ér fogta közre. Három máglyát raktak a 12 embernek máglyákat a várostól távol, vízzel körülvett területen, hogy ha terjedni kezdenének a lángok, gyorsabban kezdhessenek az oltáshoz. Ezek a máglyák feltehetőleg a mai Máglya sorra merőleges szigeten álltak egy kisebb magaslaton, azért, hogy a köréjük gyűlt nép jól láthassa a kivégzést. Az egykori sziget történelme nyomán mi is azt mondjuk: ha felbukkanhatna valahol a városban kísértet, itt lenne rá a legnagyobb esély.- de az egészen másféle kísértetnek bizonyult.A Boszorkányszigeten viszont, írják, ha leszáll az éj, vérfagyasztó hangok, nyöszörgések és sikolyok hallatszanak. Állítólag háromszáz éve bolyonganak itt azok a meggyötört lelkek, akik az utolsó szegedi boszorkányperben ítéltettek máglyahalálra. Ezt megerősíteni nem tudjuk, mert bár többször sütöttünk ott éjszakába nyúlóan szalonnát, a holt lelkek valószínűleg nem szeretik a füstöt. Mi ugyanis nem hallottunk ijesztő zajokat, legfeljebb amikor énekelni kezdett valaki, és nem volt túl jó hangja.

Boszorkányper: csalhatatlan próbák. A vízpróbánál a gyanúsítottak kezét-lábát összekötötték, és vízbe eresztették őket. Aki megfulladt, az boszorkány volt, de ennek ellenére máglyára tették, hogy lelkét a tisztítótűz megmentse az örökkévalóságnak. A mérlegeléssel is meg lehetett buktatni a boszorkányokat: ha valaki túl könnyű volt, az is máglyára kerülhetett. Úgy hitték, hogy a boszorkányoknak üreges a csontja, ezért könnyebbek, mint az átlagos ember. Emiatt képesek repülni - nem a seprű miatt, ahogy a Harry Potterben írják.





Bejött a néni az ajtón, de az zárva volt

Ismerősök között körbekérdezve érdekes történetet hallottunk: elszenvedője akkoriban a Bécsi körút-Szentháromság utca sarkán álló sokemeletes házban lakott albérletben, amelyben a Kaméleon pizzéria is működött. Egyedül volt a lakásban, amikor egyszer csak belépett egy idős néni. Megkérdezte, mit keres itt, mire a néni azt válaszolta: Én itt lakom. Mondhatnánk, hogy betévedt egy zavart lakó a folyosóról - de a bejárati ajtó zárva volt.

A magyarországi kísértetekről részletesen olvashatnak: innen idézzük, hányféle alakban jelenhet meg a kísértet magyar területeken. A kísértetek megjelenhetnek csoportosan is, az emberalakon kívül állat vagy tűz - sírokon megjelenő lángnyelvek, tüzes kerék, tüzes szekér stb. - alakjában. Lehet emberalakját félig-meddig elvesztett homályos lény (). A hajingáló kísértet például nem is látható, csak hallható: ő az, aki a padláson kelti a zajokat. Sokszor meg csak dübörgő lópatákat, szekérzörgést, egyéb zajt hallottak, amely a kísértet jelenlétére utalt.