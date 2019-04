Letartóztatásban a Mátyás téri kábszeres verekedős rabló

A Csongrád Megyei Főügyészség indítványára a nyomozási bíró letartóztatásba helyezte azt a szegedi férfit, aki múlt hét csütörtökön rabolt ki egy francia állampolgárt. - áll a közleményben. Ahogy korábban írtuk , a gyanú szerint a férfi kábítószer fogyasztását követően 2019. április 11. napján a déli órákban találkozott volt élettársával, egy francia állampolgárságú nővel Szegeden, a Mátyás tér közelében. A gyanúsított pénzt kért a sértettől, amelyet utóbbi megtagadott, mert tudta, hogy azt a férfi kábítószerre költené.Ezt követően a gyanúsított több alkalommal megpróbált belenyúlni a sértett táskájába és a pénztárcáját elvenni, majd a táskát rángatni is kezdte. A rángatás hatására a nő földre esett, de még ekkor sem engedte el a táskáját, illetőleg a téren tartózkodó emberek is megpróbáltak neki segíteni.A férfi ezt követően a pénz megszerzése érdekében a sértett kabátját is megragadta, ismételten földre rántotta őt, majd több alkalommal nagy erővel, ököllel arcon ütötte és végezetül a pénztárcáját is elvette. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A gyanúsított cselekményét észlelő és őt kérdőre vonó járókelők egyikét a férfi több alkalommal megrúgta, illetőleg megütötte, valamint másokkal is verekedést provokált.A helyszínre érkező rendőrök a gyanúsítottat előállították, melynek során megállapították, hogy kábítószert fogyasztott, illetőleg a nyomozás feltárta azt is, hogy a férfi a cselekményeket megelőzően eltulajdonította egy hozzátartozója mobiltelefonját is. A rablás bűntette, garázdaság vétsége, kábítószer birtoklásának vétsége, valamint lopás vétsége miatt indult eljárásban az ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye okán tett indítványt a kényszerintézkedés egy hónapra történő elrendelésére. A bíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és elrendelte a férfi letartóztatását.