Levendulaünnep Bergendóciában: nem kell Tihanyig menni a szüretért - fotók

Vasárnap reggel lovaskocsik indultak a dóci gajgonyai levendulamezőre, ahol az „illóolajok királynőjének" nevezett növény szüretelése mellett számos programmal várták az érdeklődőket. A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa délelőtt gyógynövénytúrát, majd délután ezek napi használatáról előadást tartott. Kézműves foglalkozáson levendulabuzogányt is készíthettek a látogatók.Egy család Tatáról érkezett Dócra, kifejezetten a levendulaszüret miatt. A levendulát ma már egyre gyakrabban teszik ételekbe is, most tefjölös-levendulás lángost kínáltak. Mihály Éva először kóstolta ezt: szerinte már a látvány is magáért beszél és az íze is finom volt a különleges lángosnak.A levendulaszüretről sokunknak Tihany jut az eszébe, ám nem kell olyan messzire mennünk. Ma már a megye több településén is van kisebb-nagyobb levendulaültetvény, ahová mi is ellátogathatunk és saját kezünkkel szedhetünk egy-egy csokor levendulát.