Lezárták az egyik szatymazi vasúti átjárót

Tervezett karbantartást végeznek, még nem tudni, telepítenek-e sorompókart. Fotók: Török János

Bár több súlyos baleset is történt az utóbbi években Szatymazon az üveggyár melletti vasúti átjáróban, a MÁV mégsem ezek miatt építi át a kereszteződést, amit hétfőm este 6 órakor teljesen lezártak. Először a település honlapján jelent meg a közlemény, hogy figyeljenek az autósok, mert le lesz zárva az átjáró. Barna Károly polgármester a Délmagyarországnak elmondta, hogy valóban volt néhány baleset az átjáróban, de ez szerinte azért lehet, mert jelenleg csak jelzőlámpák irányítják a forgalmat, félsorompó nincs felszerelve. A polgármester azt is hozzátette, hogy ez az átjáró a legforgalmasabb, hiszen ez van legközelebb Szegedhez, úgyhogy sokan járnak arra.Megkerestük a vasúttársaságot is, ahol megerősítették a lezárást. Azt írták, hogy a Budapest–Cegléd–Szeged vasútvonalat keresztező 5425-ös út vasúti átjárójában a tervek szerint hétfőn 19 órától szerdán reggel 7 óráig lesz teljes útzár. A lezárás alatt az útátjáró tervezett műszaki karbantartásokat végzik. Például síneket cserélnek, valamint vágányszabályozást végeznek. A MÁV lapunknak írt levele szerint a karbantartás célja, hogy megelőzzék a műszaki hibákat és így a sebességkorlátozások bevezetését. Hozzátették, hogy kerülni az 5424-es számú, Szatymazt Szegeddel összekötő út felé lehet. A menetrend szerinti autóbuszok is ezen az útvonalon közlekednek.

Az nem derült ki, hogy lesz-e az átjáróban félsorompó is, de az biztos, hogy a vágányszabályozás nem azt jelenti. Ilyet akkor csinálnak, ha valóban hozzányúlnak a sínekhez is. Amikor egy pályát, vagy pályarészt felújítanak, az úgy néz ki, hogy sok gép, valójában egy egész gépszerelvény megy egymás után végig a síneken, és például kiszedi a régi zúzott köveket. Emiatt viszont a sínek kimozdulnak a korábbi helyükről, ezért újra be kell azokat „szabályozni."

Tehát, hogy lesz-e a szatymaziaknak egy új, sorompókarral is ellátott átjárójuk, az majd szerdán reggel derül ki.