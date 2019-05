Lezárultak a középiskolai felvételik: volt olyan osztály, ahova 80 százalékos teljesítménnyel sem lehetett bekerülni

Múlt héten minden felvételiző általános iskolás megkapta a hivatalos értesítést arról, melyik középiskolában folytathatja tanulmányait. A központi írásbelit még január 19-én írták magyarból és matematikából azok a diákok, akik 9. évfolyamra, valamint a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba jelentkeztek. A szóbeli fordulókat február végén tartották. Az írásbelin 50-50 pontot lehetett szerezni tárgyanként. Idén a 9. évfolyamra felvételizők átlagosan 49,5 pontot, a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők 55 pontot, a 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők pedig 55,4 pontot értek el a megszerezhető 100-ból, ami alacsonyabb a tavalyinál.



Hogy végül hogyan alakultak ki a különböző iskolák pontsorai, az már intézményenként változott. Másképp súlyozták ugyanis a vitt pontokat, illetve a szóbeli fordulón nyújtott teljesítményt.



Az egyes intézmények tehát nem hasonlíthatók össze a meghúzott pontszámok alapján, ennek ellenére megkérdeztünk néhány kedvelt szegedi iskolát, hány ponttal lehetett bejutni a különböző képzéseikre. Három helyről kaptunk választ. Szegeden idén a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban született meg a legjobb felvételi: egy diák 98,2 százalékos eredménnyel zárt. Ebben az iskolában volt 50 pontos matematika- és 49 pontos magyardolgozat is. A legtöbb pont a matematika–fizika osztályba kellett – minimum 81,95 –, a legkevesebb pedig a biológiaorientációhoz, ahova 65,97 ponttal is be lehetett kerülni.



A Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium legnépszerűbb tagozata az általános tantervű volt: 560-an jelentkeztek a 32 férőhelyre. A legtöbb pont pedig az emelt szintű angol nyelvi osztályhoz kellett: legalább 71,75. A legjobb eredmény 87,25 volt.



A Dugonics András Piarista Gimnáziumban a hatosztályos képzésre minimum 81 ponttal lehetett bekerülni, de volt 117 pontos felvételiző is. Ebben az iskolában a legnehezebb a négy évfolyamos emelt óraszámú angol képzésre volt bekerülni, ahová 12 tanulót vettek föl. Ide 131 ponttal jutott be a legjobb eredményt elért tanuló.