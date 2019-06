LikeBalaton: hétvégi programajánló

Tihanyban a hétvégén a levendula lesz a főszereplő. A fesztiválon mindenki jól szórakozhat.

Érdemes ellátogatni Alsóörsre, ahol az Everness Fesztiválon, azaz a tudatosság ünnepén lehet részt venni vasárnapig. Európa legnagyobb önismereti és életmódfesztiválját hetedszer rendezik meg Alsóörsön. Emellett a hétvégén tartják a levendulafesztivált is, Tihany egyik legikonikusabb eseményét, amelyen a csodálatosan sokoldalú növény a főszereplő, azonban köréépítettek számos olyan programot is, amelyen a családosoktól kezdve az idősebb korosztályig mindenki jól szórakozhat.A koncertre vágyóknak június 22-én Siófokot érdemes megcélozni, ahol a város legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínén, a Plázson a Halott Pénz lép fel.Balatonszárszó a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz csatlakozott: szombat este a vendégek a boszorkányság rejtelmeibe pillanthatnak be, végigjárhatják a druidák ösvényét, zárásként pedig tűzzsonglőrökkel találkozhatnak. További izgalmas programokért kattintson a likeBalaton.hu oldalára!