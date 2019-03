Lovagkereszt és elefántok: ismét Szegedre látogatott az Eötvös Cirkusz

Eötvös Lóránd cirkuszigazgató a műsorban szereplő indiai elefánttal. Fotó: Karnok Csaba

Eötvös Tibor (jobbról) a Magyar Érdemrend lovagkeresztje átvételekor.

Egyszerűen nagyszerű. Ez a címe az Eötvös Cirkusz idei műsorának, amelyet Szegeden tegnap este mutattak be. A társulat három hétig vendégszerepel a városban – soha ilyen sokáig nem voltak még nálunk.– Teljesen új programmal érkeztünk. Csupán két kislányom produkciója maradt meg a tavalyi műsorelemek közül, ők ugyanis nagy sikert arattak – mondta el Eötvös Lóránd cirkuszigazgató.Idén a 40 fős társulat tagjain van a hangsúly, állatot viszonylag keveset hoztak. Két indiai elefánt azonban így is szerepet kapott a műsorban. Mellettük kecskék, kacsák és lovak lépnek még porondra.– Művészeink Olaszországból, Hollandiából, Oroszországból és Argentínából érkeztek. A hagyományos artistaszámok mellett pedig idén bemutatunk egy LED-kosztümös produkciót is, illetve Európa legnagyobb lézershow- ját, amelyek már inkább a modern vonalat képviselik – mondta el a cirkuszigazgató.Az Eötvös család munkáját nemrégiben állami elismeréssel is honorálták, március 15-e alkalmából ugyanis a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült Eötvös Tibor, aki 1993-ban újjáalakította az Eötvös Cirkuszt. A 70 éves artista ma már nem látható a porondon – a Magyar Artistaművészek és Cirkuszi Dolgozók Szakszervezetének elnökeként azonban a mai napig kapcsolatban maradt ezzel a világgal.– Nagyon örülök ennek a díjnak, nem számítottam rá – beszélt az elismerésről lapunknak Eötvös Tibor, aki szerint az az egész szakmának is szól. – Egy cirkuszi kocsiban születtem, egész életemet a cirkusznak szenteltem, a papám világhírű zenebohócszámában pedig együtt lépett fel az egész család. Amikor 26 éve életre hívtam az új Eötvös Cirkuszt, igyekeztem frissítést hozni ebbe a műfajba. Ettől függetlenül továbbra is a hagyományos cirkusz pártolója vagyok, ahol állatok és emberek produkciói is szerepelnek.Arra a kérdésre, nem hiányzik-e neki a porond, Eötvös Tibor azt felelte, hogy természetesen hiányzik. – Tudomásul kell venni, hogy nem lehet a végtelenségig csinálni ezt a munkát, hiszen az ember egy bizonyos kor után már nem bírja. Ma már inkább a fiatalokat segítem, hogy könnyebben induljon el a pályájuk. Így tudok továbbra is részese lenni ennek a világnak.