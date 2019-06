Löw Immánuel elveszett listáját keresik

Nálunk nagyon kevesen tudnak Löw Immánuelről. Pedig a keleti nyelvészetnek és az egyetemes zsidó tudománynak egyik legnagyobb kutatója volt. Kéziratos hagyatéka máig jórészt feldolgozatlan. E hiányt hivatott pótolni a februárban induló sorozat, amelynek már a második kötete jelent meg. A főrabbi könyvtáráról és egy titkos listáról mesélt Ábrahám Vera.



– A Löw-kutatásokhoz elengedhetetlen, hogy egykori könyvtárának a darabjait ismerjük. Majdnem hétezer kötete volt. Ezeket 1940-ben a hitközösségnek adományozta. Ekkor ezekről készült egy lista, öt példányban. Találtam egy kiadási pénztárbizonylatot, amely szerint beköttetni 41-ben 2 forintba került. Viszont a listák eltűntek. Megnéztem a levéltárban, a Somogyi-könyvtárban, a múzeumban, még Budapesten is segítettek a keresésben.



A kötetek között még 19 darab inkunábulum is volt, vagy-

is ősnyomtatványok. 1944-ben kipakolták a rabbi lakását, és kiszórtak mindent az utcára. Aztán ez a múzeumba került, de ott csak 46-ig maradhatott. 9 doboz végül a rabbiképzőbe jutott, ott indítványozták, hogy a gyűjtemény Izraelbe kerüljön. Csak egyvalaki tartózkodott ettől a szavazók közül.



– Jeruzsálemben hatalmas Löw-kultusz van, onnan a nemzeti könyvtár négy címleírást adott, hogy mi van náluk. Nekünk szerencsére megvan néhány beszéde, és doktori dolgozatának másolata is. Azért jelentős a most megjelent kötet, mert Hidvégi Máté összeállította a teljes bibliográfiát, eddig ilyen nem volt.