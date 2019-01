Luxus a kertvárosban: íme az év első, eladó, szuper háza Szegedről!

“KIFINOMULT ELEGANCIA, ÍZLÉS EGY MINIMÁL DESING JEGYÉBEN ÉPÍTETT LUXUS CSALÁDI HÁZBAN! Ezek az érzések jutnak először eszébe annak, aki ebbe a családi házba lép , amely Szeged egyik kedvelt kertvárosi részében található.A nyugodt környéken, mégis jó közlekedési lehetőséggel – az autópálya 2 perc alatt elérhető, a belváros a legnagyobb forgalomban is 10 perc alatt közelíthető meg - rendelkező családi ház a legjobb tájolású: K-NY fekvésű, extra jó benapozással rendelkező, világos, tágas ingatlan, amely tökéletes intim szférát biztosít az itt lakóknak. Nem véletlen, hiszen ennek az otthonnak az első tulajdonosa Szeged vezető tervezője, aki 2004-ben építette saját és családja részére ezt a házat. Az új tulajdonos 2016 és 2018 között teljes körűen, műszaki-esztétikai felújítás során új kategóriába helyezte ezt a családi otthont, kiemelve, megerősítve a tervezés, kivitelezés igényességét úgy, hogy jelentősen emelte luxus jellegét is.A lapostetős modern, minimál design családi ház kétszintes, olasz mozaikkal frissen burkolt és felújított 3 x 10 méteres kültéri medencével (infinity) vízforgatóval, vegyszeradagolóval, hőszivattyúval rendelkezik. Az itt lakók kényelmét szolgálja a melléképületben, nagy terasszal rendelkező külön nyári konyha, amely mellett tusoló, toalett áll a család, barátok rendelkezésére. Ez az ingatlanrész 2018-ban kapott teljes felújítást.A családi ház mindenkinek ideális, hiszen elrendezését tekintve nappali, amerikai konyhás, 3 hálószobás – mindhárom hálószoba önálló fürdőszobával, toalettel rendelkezik. Fontos, hogy a földszinten található a szülői hálószoba, a saját intim fürdőszobával, ezért idősebbek, vagy mozgásukban bármilyen okból korlátozottak számára is tökéletes megoldást tud nyújtani.Tágas terek, luxus bútorok és beépített berendezések várják az új tulajdonosokat.Az ingatlan rendelkezik mindazokkal, amelyek az ilyen igényes családi házaknál természetesek: teljes körű védelmet nyújtó, kültéri kamerákkal is rendelkező riasztórendszer, igényes hűtési-fűtési rendszerek és berendezések, központi porszívó, kiépített belső informatikai rendszer – wifi, automata öntözővel ellátott, szakember által tervezett és gondozott kert, minőségi belső és külső bútorok, kiegészítők, akár 3 autó elhelyezése: 2 garázsban, 1 extra beállási lehetőség a telken belül, több autó kényelmes parkolása a vendégeknek a ház körül kiépített parkolóban.Ez az otthon a világ bármely pontján megfelelne a luxus családi ház minősítésnek! A komoly érdeklődők a beköltözés tervezése kapcsán számolhatnak azzal, hogy a jelenlegi tulajdonosok rugalmasak, partnerek a mindkét félnek kedvező megoldásban.Ár: 200 millió Ft – amely a teljes bútorzatot is tartalmazza!"További képek és információk az eladó házról az ingatlanbazar.hu oldalán