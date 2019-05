Ma a katasztrófavédelem is lecsap a szúnyogokra

Egyelőre levegőből még nem irtanak. Fotó: Frank Yvette

Az úgynevezett biológiai módszerrel kezdi a központi szúnyogirtást Csongrád megyében kedden a katasztrófavédelem – tájékoztatta a Délmagyarországot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel elmondta, hogy a Tisza mentén kezelik a szúnyogok tenyészőhelyeit, összesen 350 hektárnyi vízfelületre juttatják ki a szúnyoglárvákat elpusztító biológiai készítményt. A szóvivő szerint a biológiai módszer kevésbé látványos, mint a kifejlett szúnyogok permetezése, de megfelelő körülmények között jelentősen csökkenti a rovarok utánpótlását.Úgy csinálják, hogy egy baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a természetben is előforduló talajlakó baktérium olyan méreganyagot termel, amelyik kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan.A módszer jó, de a kifejlett szúnyogok ellen már nem lehet alkalmazni. Ellenük egy deltametrin hatóanyagú irtószert permeteznek szét, földről és levegőből is.A katasztrófavédelmen kívül a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. munkatársai is irtják a szúnyogokat. Makrai László, a társaság igazgatója korábban elmondta, hogy ők a gyálai holtágnál kezdték meg a biológiai irtást, amit az ősz közepéig folytatnak. Idén is 40 millió forintjuk van erre. Korábban már március 8-án el kellett kezdeniük a beavatkozást, idén viszont a kevés eső miatt áprilisra tolódott ez az időpont.