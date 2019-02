Ma kezdődik a Belvárosi mozi felújítása

Nézők helyett mostantól az építők járnak a Belvárosi mozi épületébe.

Fotó: Frank Yvette

– Most adjuk át a terepet a kivitelezőnek, tegnap még vetítettünk a Csőke József teremben, mától viszont a munkásoké a terep – tájékoztatta lapunkat Jávorszky Iván, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nkft. igazgatója. Eredetileg úgy tervezték, amíg lehet, üzemel a Csőke terem. Az ügyvezető lapunknak elmondta, abban bíztak, hogy a 99 éves épületben a Csőke József terem és az emelet fűtése külön rendszeren van, ám kiderült: nem. Mivel a kivitelező az egész fűtésrendszert korszerűsíteni fogja, ezért kérte, hogy február 19-től egy hónapig adják át az épületet. A tervek szerint március 20-ig kizárólag Újszegeden, a Délvidék Házban tudnak filmet vetíteni, a műsor a Belvárosi mozi honlapján megtalálható. A Csőke teremben meghirdetett előadásokra vásárolt jegyeket a Délvidék Házban becserélik vagy visszaváltják.A Délvidék Házban nemcsak mozifilmeket vetítenek, itt működnek a különböző filmklubok, és a Met-operaközvetítések is sikeresek. Az Oscar-hétvége sem marad el, most szombaton és vasárnap kétnapos programmal várják a filmek szerelmeseit, ahol az Oscar-jelölt filmeket is megnézhetik az érdeklődők. Vasárnap délután többek között vetítik A kedvenc, az Alelnök és a Csillag születik című alkotást. – Hajnal fél 1-től egyenes adásban közvetítjük a gálát Los Angelesből. Az előző években volt magyar film, amelynek drukkolhattunk, most nincs, ennek ellenére reméljük, sokan eljönnek a Délvidék Házba – mondta Jávorszky. Az ügyvezető hozzátette, nagyon várják, hogy megújuljon a mozi, aminek során találkozni fog a 20. század elejének stílusa a mai modern technikával. Mint ismert, a korszerűsítés során megújul a Zsigmond Vilmos terem, ahol kicserélik a mozivásznat, a hangrendszert és a székeket, renoválják a terem faburkolatát, akadálymentesítenek. Korszerűsítik a fűtési, a szellőző- és a világítási rendszert is, kicserélik a nyílászárókat, hőszigetelik az épületet, és a homlokzat is megújul. A pincében pedig interaktív mozis kiállító-, illetve játszóteret alakítanak ki.