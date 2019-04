Ma kezdődik a Gerilla Gourmet fesztivál

A szegedi Széchenyi téren kézműves sörök, a legkeményebbeknek készült csiliszószok és a friss, helyben készült burgerek mellett rengeteg újdonság is várja a látogatókat. Bemutatkozik Magyarország első pizzaburger truckja, de itt lesz például a világ legerősebb csiliszósza is, az Utolsó Kenet. A 12×10 méteres szabadtéri látványkonyhában Wossala Rozina, Meczker Tamás és a Konyhafőnök 2016-os győztese, Németh Ádám is főz majd.



A háromnapos gasztroeseményen fellép még az Anna and the Barbies, a Creme de la Pop, a Ricky and the Drunken Sailors, a Huckleberry Guys és a Peter & Pan is.