Ma már 6-8 induló is van egy-egy kiíráson - A közbeszerzésről egyszerűen

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a megyei kormányhivatallal, és a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködésben közbeszerzési szakmai napot rendezett kedden Szegeden. Házigazdaként Nemesi Pál kamarai elnök egy két évvel ezelőtti eseménysorra utalt vissza, akkor sokat kellett beszélni az új közbeszerzési törvény bevezetéséről. Hangsúlyozta, azóta a kiírók és a pályázók is tapasztaltabbak lettek, és folyamatosak a finomítások is. Mára átláthatóbb, gyorsabb lett a rendszer, és megfelel a digitális világ mai követelményeinek is. Törekvés, hogy a hazai vállalatok közül minél többen induljanak a közbeszerzéseken, az ehhez szükséges érdemi javaslatok be is épültek a szabályozásba.



Fendler Judit, az SZTE kancellár asszonya elmondta, az egyetemnek a térség legnagyobb munkáltatójaként és költségvetési intézményeként hivatalból kell tudnia a közbeszerzés szabályait, de a vállalkozásoknak is fontosak a napi információk, hogy eredményesebbek legyenek. Biztatta is a térség gazdasági szereplőit, hogy bátran induljanak az egyetemi tendereken. Megtudtuk, az SZTE-nek 2016 óta van „közbeszerző képessége", mára ez a szakmai tudás beépült a mindennapi rutinba.



Juhász Tünde megyei kormánymegbízott a szakmai közönség előtt bátran beszélt arról, hogy a közbeszerzés egy kicsit mindig mumusa volt a jogi területnek. Folyamatos elhatárolódás és félelem övezte a feladatot, ha a közigazgatásban dolgozó kollégát ebbe az irányba próbálták terelni. Mára javult a helyzet, a kormányhivatalnak is saját és hatékony stábja van a közbeszerzésekre, akár az SZTE-nek.



Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke hangsúlyozta, nem félni kell a közbeszerzésektől, hanem jól előkészíteni. Nagyon fontos a versenyeztetés, és ezen a területen javuló a helyzet. 95 százalék fölött van azoknak a kiírásoknak az aránya, amelyeken bárki indulhat – feltéve, ha adott a szükséges kapacitás is. Szerinte az is nagyon jó, hogy az elmúlt néhány évben már átlagosan 6-8 induló volt egy-egy tenderen. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a közbeszerzési törvény nem tud mindent szabályozni, ráadásul folyamatosan változik, előadásában végig is vette a legfontosabbakat.