Magyar-szerb vízi turizmus a Tiszán

A projekt további célja a magyar és szerb közös kulturális örökség, a hagyományok, a természetes és mesterséges vízi utak természeti és társadalmi értékeinek feltárása, népszerűsítése.



Az ügy érdekében 3 egyetem is együttműködik: a Szegedi Tudományegyetem és partnerei, az Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Kara, Sport és Testnevelési Kara, valamint a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara. Sport-, öko- és kulturális turisztikai attrakciók összesítésével kreálnak majd programcsomagokat és különféle szolgáltatásokat a folyók menti városokban. Vízitúra-térkép is szerepel a tervek között, valamint egy vízi turizmust támogató, letölthető mobilalkalmazás fejlesztése is. Ez elősegítené a turisták számára a könnyebb szálláskeresést, de a programok megtalálását is.