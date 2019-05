Magyar írásbelivel kezdődnek az érettségik

Bár voltak, akik már pénteken is érettségiztek, mivel megyénkben egyetlen diák sem akart vizsgázni nemzetiségi nyelvekből, az itteni tanulók számára a magyar nyelv és irodalom vizsgákkal ma reggel 8 órakor kezdődik meg a végzősök számára kötelező érettségi.Csongrád megyében idén 5015-en maturálnak 66 tantárgyból. A megye 8 településén középszinten 15 ezer 762, emelt szinten 2022 vizsgát bonyolít le a kormányhivatal. Utóbbiból több lesz, mint tavaly, főleg amiatt, hogy jövőre már felsőoktatási felvételi követelmény lesz a nyelvvizsga. Így az idegen nyelvi emelt szintű érettségit sokan azért választották, hogy azzal ezt is megkapják.Idén is lesz több olyan vizsga Csongrád megyében, amelyet egy-egy diák kedvéért rendeznek meg. Ilyen a filozófia, az emelt szintű gazdasági ismeretek és az orosz. A legtöbben – több mint 1200-an – a Szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban érettségiznek, a legkevesebb maturáló – mindössze 64 – pedig a Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Szegedi Tagintézményében lesz.A mai magyarérettségi után holnap matematikából, szerdán történelemből adnak írásban számot tudásukról a diákok. Az írásbelik május 24-én, az olasz érettségi vizsgával zárulnak. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 5. és 13., a középszintűek pedig június 17. és 28. között lesznek.