Majorettek mérték össze tudásukat Mórahalmon - galéria

Országos majorette versenyt rendeztek szombaton Mórahalmon a Móradombi Sportcsarnokban. Több mint 200 táncos lépett fel négy korosztályban: szóló, duó, trió és csapatprodukciók is megmérkőztek egymással. Tizenkét csapat versenyzői vettek részt a versenyen, melynek fele Csongrád megyéből érkezett.A rendező Arlechino Táncegyesület vezetője, Füge Ildikó elmondta, a majorette ma már nem az a szórakoztató produkció, aminek sokan gondolják a fúvósok előtt vonuló csapatok láttán, mostanra ez is sportággá fejlődött. – Ez a verseny is a nemzetközi szövetség szabályait követi, két nemzetközi pontozóbíró is ül a zsűriben. A versenyszezon egyébként kora tavasztól kezdődik, az országos bajnokságot áprilisban rendezik. A mi versenyünk, a Mikulás Open – ahogyan a többi kisebb verseny is – felkészülési lehetőséget biztosít.A mezőny egyébként nagyon vegyes volt: a profik mellett szép számmal voltak olyanok is, akiknek láthatóan még az alapokkal is gondjaik akadtak. A potyogó majorette botok és az esetlen táncmozdulatok ellenére azonban mindenki komolyan vette azt a rövid időt, amit a zsűri előtt tölthetett és hosszasan készültek a bemutatkozásra a csarnok különböző sarkaiban.– Három éve majorettezek. Azért szeretem, mert érmeket lehet vele nyerni – mondta a hatéves Joó Regina, aki barátnőjével a mórahalmi táncegyesület mini korosztályában versenyez. Arra a kérdésre, mi ebben a sportban a nehéz, a kislány meglepő választ adott. – Az, hogy a versenyeken izgulunk, de így is ki kell állni és meg kell csinálni.Találtunk viszont olyan résztvevőt is, akinek a fellépés előtti drukk valószínűleg már fel sem tűnik. A 16 éves Czinege Szonja volt a három magyar versenyző egyike, aki szeptemberben Dél-Afrikában képviselte hazánkat a világbajnokságon, duóban ráadásul negyedik helyezést szerzett. Ő is megerősítette: a majorette bizony kemény sport. – Rengeteget kell gyakorolni, hiszen nagy koncentrációt igényel a láb és a kéz összehangolása, ráadásul vannak kötelező elemek, amiket tökéletesen kell végrehajtani – mondta a Miskolci Majorette Együttes versenyzője, aki a héten már Rómában versenyez majd.A Mikulás Open legjobbjai érmekkel, kupákkal térhettek haza a nap végén, és persze a tapasztalattal, ki hol áll az erősorrendben megyei, illetve országos szinten.