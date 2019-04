Májusban dönthetnek a terrorizmusfinanszírozással vádolt kurd házaspár ügyében

A vádirat szerint a férj 2009-ben csatlakozott önként az Európai Unió által terrorszervezetnek tekintett PKK-hoz. Katonai kiképzésben részesült Irakban, majd 2014-ig fegyveres szolgálatot teljesített, de harcokban nem vett részt, logisztikai feladatokat látott el. 2014-ben áthelyezték Szíriába, ahol az YPG (Kurd Népvédelmi Egységek, Yekiyen Parastina Gel) tagjaként végzett hasonló munkát.



Az Iránban született kurd nemzetiségű nőt 2010-ben, 15 évesen szervezte be a PKK. Menekültnek álcázva átvitték Irakba, ahol katonai kiképzésben részesült, de fegyvere nem volt, harcokban nem vett részt. A feladata a harcoló csapatok női katonáinak fogadása és szállítsa volt. 2014-ben szintén áthelyezték Szíriába, ahol az YPG egyenruháját viselve végzett logisztikai feladatokat.



A vádlottak Szíriában ismerkedtek meg, és kerültek szoros kapcsolatba. 2015 augusztusában elhatározták, hogy nem szolgálnak tovább, szeretnének új életet kezdeni és összeházasodni. Annak ellenére, hogy a PKK retorzióval fenyegette a távozókat, elszöktek Irakba, és ott összeházasodtak. Embercsempészek segítségével eljutottak a magyar határhoz, ahol 2017. december 6-án a tranzitzónában menedékjogot kértek. A vádlottakat tavaly március 7-én vették őrizetbe.



A per szerdai tárgyalási napján ismertetett iratok szerint a vádlottakon kívül a röszkei vagy a tompai tranzitzónában tízen vallották magukat a PKK korábbi tagjának.



Egy iraki férfi közülük úgy nyilatkozott, hogy az apja 1996-ban eladta a szervezetnek. A párt táborában fegyveres kiképzést kapott, és csak 2001-ben tudott megszökni. Iraki Kurdisztánba került, ahol a pesmergák be akarták sorozni, és amikor ellentmondott nekik, bebörtönözték. Szabadulása után viszont bujkálnia kellett, mert állandóan fenyegetéseknek volt kitéve - mondta.



Egy másik iraki férfi hat-hét évig teljesített fegyveres szolgálatot a PKK kötelékében. 2008-ban aknára lépett, elveszítette az egyik lábát, hosszú kórházi ápolás után felgyógyult. Ezután kiképzőként dolgozott az Iszlám Állam elleni harcok idején Szíriában.



Büntetőeljárás tízük közül egyik ellen sem indult, néhányukat kitoloncolták Szerbiába, a többiek ismeretlen helyre távoztak.