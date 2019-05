Májusra ígérték, nincs még kész a Kolozsvári tér - fotók

„A vállalkozási szerződés szerint – ahogy az a munkálatok megkezdésekor is elhangzott – a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 240 naptári nap, amely 2019. június elején telik le. A kivitelező tájékoztatása szerint a szerződésben vállalt teljesítési határidő tartható, terv szerint május 31-ig a kivitelező készre jelenti a munkát, amely után megkezdődhet a műszaki átadás."

A Kolozsvári téren még tavaly szeptemberben kezdődött el a munka, akkor Botka László polgármester azt mondta, idén májusra teljesen új területet kapnak a móravárosiak.Olvasói panasz érkezett lapunkhoz a minap arról, hogy a munkálatok még meg sem kezdődtek, tehát májusban már biztosan nem lesz kész a tér. Megnéztük mi is, jó hírünk van: a munka már elindult, de jövő hét végéig biztosan nem készülnek el, hiszen ahogyan képünkön is látszik, a markolók még csak most dolgoznak a területen.Tény, hogy most az időjárás sem kedvezett a beruházásoknak, de hogy pontosan mi okozta a jelentős csúszást, arról a városvezetést kérdeztük. A Kolozsvári tér rekonstrukciója ügyében Szeged önkormányzata és a kivitelező HÉB Kft. között 2018 szeptemberében létrejött vállalkozási szerződés értelmében a munkaterület átadására 2018. október 4-én került sor – írta válaszában a polgármesteri hivatal.Az önkormányzat 176 millió forintot költ a Waldorf-iskola előtti terület és a sportpálya felújítására, a játszótér 10 új eszközzel bővül, és a szabadtéri kondipark is gyarapszik. Továbbá a teret övező kerítést elbontják, és több zöld növény fogadja majd a környékbelieket, többek között 18 fát, mintegy 330 évelő növényt és több mint 500 cserjét ültetnek, valamint új csapadékvíz-elvezető rendszer is lesz a téren. A munkálatok elvégzése különösen fontos a környékbelieknek, mert