Már a harmadik évben fagyott el a barack

Ceglédi hajnalpír fajtájú kajszibarackfa egy kertben, két fagy után. Majd kiderül, lesz-e rajta termés.

Fotó: Kuklis István

– Bordányi, zákányszéki, zsombói kollégám is fagykárbejelentésekkel foglalkozik egyfolytában, egymás után jönnek a termelők – mondta lapunknak Mavracsics Beáta megyei főfalugazdász. Március 20-án, a kajszibarack virágzása közepette arról írtunk, hogy eddig jó az időjárás a kajszibarack számára. Azóta viszont egyszer –4 és –9, másodszor –6 és –9 fokos hideget mértek éjjel, ezt pedig a kajszi- és az őszibarack is megszenvedte. – A leginkább érintett ültetvények Mórahalom térségében vannak – mondta Mavracsics Beáta. – Hiába védekeztek a gazdák füstöléssel, fagyvédő öntözéssel. Hogy mekkora a kár, az akkor derül ki, amikor a kollégák szemlét tartanak. Tavaly hamarabb jött a fagy, most lehetett bizakodni. Ez már a harmadik ilyen év.Ezek a gyümölcsök azért járnak így gyakran, mert ha a fák mélynyugalmi állapotának végén jó az idő, rögtön megindul az élettevékenységük. A fagy a rügyeket is, a virágbimbókat is károsítja. Most sem volt kemény tél, korán kezdődött a virágzás.– Zsombó és Forráskút térségében eddig 46-an jelentettek be fagykárt, ez kajszira és őszibarackra is vonatkozik – mondta Gyuris Ferenc falugazdász. – A határidő lejártáig szerintem eléri ez a szám a százat. Biztosat két hét múlva tudunk mondani, és a kár mértéke a fajtától is függ, de a saját gazdaságunkban 90 és 100 százalék közötti.