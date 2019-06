Már készül a szabadtéri Titanicja

Az idei évad talán legjobban várt előadása a Titanic. A Broad­way-sikert is aratott musical a szegedi szabadtérin, au­­gusztus 9-én debütál, olyan for­mában, amilyenben még se­­­­hol a világon nem láthatták a nézők. A főbb szerepekben Ve­­réb Tamás, Vágó Zsuzsi, György-Rózsa Sándor és Szolno­­ki Tibor lép színpadra. A szerzők kivételes engedélyével saját rendezői koncepcióval állíthatja színpadra a Titanicot Somogyi Szilárd.



– A Titanic musicalt ugyanabban az évben mutatták be, mint a filmet – árulta el a rende­ző. – Ám sok köztük a kü­­lönbség, például egészen más a központi szerelmi szál. Cse­lényi Nóra jelmeztervezővel igyekeztünk visszaadni a kor­hangulatot, de egy kicsit mo­dernizált vonalvezetéssel. A jelmezek közül a szürrealitást a Végzet táncosai képviselik: ők sodorják a Titanicot a végzete felé, és élet-halál kérdésekben döntenek – avatott be a részletekbe Somogyi Szilárd.



Barta Viktória felel a ko­reo­grá­­fiákért, a legendás hajót pe­­dig Khell Csörsz Jászai Mari-díjas vizuális tervező varázsolja a Dóm téri színpadra. A rendező elmondta, hogy a tengerfenéken talált roncsok is nagy hatást gyakoroltak rájuk. Sok komikus jelenetnek is tanúi lehetünk. A vicces házaspár, Détár Enikő és Kiss Zoltán folyton civódnak, s persze ott lesz a hajó mókames­tere, Kerényi Miklós Máté személyében.



A musicalben sok olyan moz­­zanat hangsúlyos, amely a hajó és utasainak sorsát meg­­pecsételi: a tulajdonos, Szol­noki Tibor és a tervező, György-Rózsa Sándor karakterei között kibontakozó ellentét, vagy a kapitány, Ottlik Ádám döntései.



A rendkívüli érdeklődésre va­­ló tekintettel még egy estén láthatja a közönség a szabadtéri újszegedi színpadát megnyitó Moliére-komédiát, a Don Juant. A főpróbát teszik nyilvá­nossá, július 18-án. Ezt 3000 forint ellenében nézhetik meg a szegediek. Mivel azonban nem minősül előadásnak, így esőnapot nem hirdetnek.



Ez lesz a megújult játszóhely első bemutatója, O. Horváth Sá­­ri és Herczeg T. Tamás rendezésében. A címszerepet Jakab Ta­­más alakítja. Bianca Imelda Je­­remias díszlete kreatívan hasz­nálja majd ki a megújult ját­szóhely adottságait.