Már kétmilliárd forint a tét - Sokakat lottózóba vonz az ötös nagy nyereménye

Oláh Albert a kézi mellett gépi játékot is kért, biztos, ami biztos. Fotó: Frank Yvette

Tizenhét hete nem volt telitalálatos szelvény az ötös lottón, így a főnyeremény tovább halmozódik az idei negyedik játékhéten. A magas nyereménynek köszönhetően több millió beérkezett alapjátékra számít a Szerencsejáték Zrt. A szombati sorsoláson már 2 milliárd 70 millió forint lesz a tét. Körbenéztünk a szegedi lottózókban, az ott dolgozók elmondása szerint az elmúlt napokban többen vásároltak ötös lottót, mint általában szoktak, jól látszik, hogy a milliárdos összeg mozgósítja az embereket. Az is kiderült, hogy mind többen kérnek gépi játékot, amely egyre sikeresebb.Épp a Petőfi Sándor sugárúti lottózóban jártunk, amikor Oláh Albert megtette a számait, ahogyan azt minden pénteken szokta. Szerinte már az egymilliárd feletti nyeremény is vonzó, de a kétmilliárdnál több már nagyon jelentős.– Legalább negyven éve minden héten kitöltök egy szelvényt. Nagyon nagy nyereményem eddig még nem volt, 20 ezer forint volt a legtöbb, amit nyertem. Kettes és hármas találatom időnként szokott lenni. Vannak saját számaim, amelyeket mindig megjátszok, de most egy gépi játékot is kértem titokban, ha másképp nem kedvezne Fortuna, akkor majd hátha így. Pedig már mondtam, hogy felmegyek hozzá panaszt tenni – teszi hozzá nevetve. Oláh Albert azt mondja, a vicces ebben az, hogy ha nem tenné meg egyszer a számokat, akkor biztos bejönne neki mind, de ő inkább kitartóan próbálkozik, hiszen sosem lehet tudni.Az ötös lottó 62 éves története alatt egyébként volt már jó néhány halmozódás, a leghosszabb öttalálatos nélküli időszak 2003-ban volt, akkor 38 héten keresztül nem volt telitalálat. Viszont az eddigi legnagyobb nyereményt is abban az évben vitték el november 29-én, a szerencsés játékos több mint ötmilliárd forintot nyert egy Sárváron feladott lottóval. Minden idők második legnagyobb nyereménye is ötmilliárd forint feletti volt.A fogadóhelyeket járva mi is kedvet kaptunk ahhoz, hogy tollat ragadjunk és szerencsét próbáljunk, bízva abban, hogy mi leszünk azok, akik bezsebelik a nagy főnyereményt. Nekem még csak kettesem volt eddig, de kolléganőm azt mondja, ő egyszer 20 ezer forintot kaparintott meg, azóta is a nyereményből vásárolt hátizsákját használja. Most már nincs más dolgunk, mint kivárni a szombat 18 óra 30 percet, és izgatottan szurkolni, hogy elnyerjük a 2 milliárd 70 milliót.