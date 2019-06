Már Magyarországon megfulladt a 71 menekült - Folytatódik a Halálkamion-per

Tiszát lehet rekeszteni a migránsválság legsúlyosabb ügyének irataival. Fotó: Karnok Csaba

A migránsválság talán legsúlyosabb tragédiáját első fokon a Kecskeméti Törvényszéken tárgyalták. Az ítélet szerint az embercsempész bűnszervezet 2015 februárja és 2015. augusztus 27. között működött. Naponta szállítottak illegális bevándorlókat embertelen körülmények között, zárt, sötét, levegőtlen tehergépkocsikba zsúfolva Ausztriába és Németországba.A bűnszervezet tagjai augusztus 25-én hajnalban 59 férfit, nyolc nőt és négy gyereket zártak be egy belülről nem nyitható, sötét, szellőzés nélküli hűtőkamionba a szerb-magyar határ közelében, Mórahalom térségében. A kamion Ausztriába indult, a járművet a negyedrendű vádlott vezette, előtte figyelőként pedig három társa haladt.A bezárt emberek röviddel az indulás után kiabálással és dörömböléssel jelezték, hogy nem kapnak levegőt, ezt a sofőr és egyik társa is hallotta. Telefonon szóltak is a bűnszervezetet vezető elsőrendű vádlottnak, aki többször is azt az utasítást adta, ne nyissák ki a raktér ajtaját, ne foglalkozzanak a fuldokló emberekkel, hanem minél hamarabb jussanak el Nyugat-Európába. A vádlottak követték az utasítást, és a raktérbe zsúfolt 71 ember az indulástól számított három órán belül még Magyarországon, kínhalált halt.A 14 vádlottas ügyben az I. rendű afgán, a II., III. és IV. rendű három bolgár állampolgárságú vádlottakat (akiket közvetlenül is felelőseknek talált a bíróság a 71 ember halálában) társtettesként, folytatólagosan elkövetett embercsempészetben és bűnsegédként elkövetett emberölésben mondta ki bűnösnek a Kecskeméti Törvényszék, ezért bűnszervezet tagjaként valamennyiüket 25 év fegyházra ítélték. Az V.-XIV. rendű vádlottak büntetése 3 és 12 év közötti szabadságvesztés lett. A szökésben lévő VII., XII. és XIV. rendű vádlottakat távollétükben ítélte el a törvényszék.Az ítélet ellen valamennyi vádlott és védő fellebbezett enyhítésért vagy felmentésért. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség az első fokon végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt 14 vádlott közül 13 büntetésének súlyosítását indítványozta. Az emberölés bűntette miatt is 25-25 év szabadságvesztésre ítélt négy vádlottra életfogytig tartó, a bűnszervezetben közreműködő többi vádlottra pedig hosszabb szabadságvesztés kiszabását kérte.