Már működik a kutatóintézet eddigi legfontosabb berendezése - Új lézerrendszert avattak az ELI-ben

Gérard Mourou. A tudós indította el az új lézert. Fotó: Török János

400 tudós lesz a lézerkonferencián

– Csaknem 400 tudóst, kiemelkedő fizikusokat várnak júliusban Szegedre a 7. Attosecond Science and Technology elnevezésű konferenciára – mondta kedden az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László kiemelte, ezen ott lesz Gérard Mourou, a párizsi École Polytechnique professzora is, akinek a nevéhez fűződik az atomerőművek hulladékának lényegesen gyorsabb lebontásához vezető eljárás ötlete.

A ELI-HU Nonprofit Kft. és litván partnere közötti együttműködésnek köszönhetően szerdán Szegeden hivatalosan is elkezdte működését a SYLOS 2A lézerrendszer az ELI-ALPS lézeres kutatóintézetben. A másodpercenként ezer, igen rövid felvillanásra képes berendezés az intézet egyik fő lézerforrása, ez az ELI-ben átadott harmadik fényforrás, amelyet rövidesen egy újabb rendszer követ majd.Szigeti Ádám, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára kiemelte, a szegedi lézeres kutatóintézetben két nemzeti projekt is indul, az egyik a daganatos betegségek korai szűrésével, a másik – amely az új lézert használja – az atomenergia hosszú távú környezeti hatásainak csökkentésével foglalkozik.Varjú Katalin, az ELI tudományos igazgatója elmondta, a technológia csúcsát jelentő lézerrendszer új tudományterületek felé nyithat utat. Ő is kiemelte, hogy ezzel a berendezéssel végzik majd a használt nukleáris fűtőelemek radioaktív sugárzásának lézeres csökkentésére irányuló kutatást.– Megtiszteltetés számomra, hogy részese lehetek az új lézerrendszer ünnepélyes indításának, meggyőződésem, hogy az itt zajló kísérletek számtalan kutatási területen áttörést hozhatnak majd – fogalmazott a Nobel-díjas Gérard Mourou, majd a konferenciateremből távirányítással működésbe hozta az intézet legújabb lézerberendezését.Az ELI a világ első civil, több telephelyű lézeres kutatóintézete, Magyarország, Csehország és Románia azonos időben, egyeztetett kutatási stratégiával hozta létre. Az ultranagy intenzitású fényt igénylő kísérleti kutatásokat és a lézerrel keltett röntgensugárzást elsősorban Prága mellett lehet vizsgálni, míg a fotoindukált nukleáris kutatásokat a bukaresti ELI-ben lehet majd elvégezni.