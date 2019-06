Már olyan granulátummal kellene a szúnyoglárvákat irtani, amely még nincs az országban

A granulátum még nem érkezett meg hazánkba

Pluszforrást biztosít a kormány egy újabb országos szúnyoggyérítésre. FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

HódmezőVásárhelyen szombaton gyérítenek

Figyel a tiszavirágzásra a katasztrófavédelem

Ha nem mozog az ember, gyorsan megtalálják a szúnyogok. Fotó: Török János

A SPORTOLÓKAT NEM ZAVARJÁK A VÉRSZÍVÓK



Az NKM Szeged evezősei a Tiszán edzenek, őket annyira nem zavarják az elszaporodott vérszívók. – Mozgás közben nem igazán jelentkezik a probléma, és mivel mi inkább napközben, délelőtt vagy délután edzünk, ezért nem jellemző, hogy a vízen invázió lenne. Akik viszont a kora esti órákban jönnek le a vízitelepre, azoknak már a hajópakolás is kínlódás. Mi nem fújhatjuk be magunkat különböző szerekkel, mert az izzadással a szer párolgása rossz érzés lenne. Evezés közben nem tapasztalunk csípéseket, a bögölylégy sokkal kellemetlenebb, mert az mozgás közben is megtalál, a szúnyog nem – mondta Dani Zsolt, az NKM Szeged evezőseinek vezetőedzője.

Semmi különös nincs azokban a szúnyogokban, amelyek mostanában megkeserítik az egész ország életét, sima árvízi szúnyogokról van szó – mondta a Délmagyarországnak Szepes­szentgyörgyi Ádám, a vérszívókkal foglalkozó No mosquito Kft. képviselője. A szakember azt is elmondta, hogy azért van ennyire sok szúnyog, mert a Tiszán kettős árhullám vonult le, ráadásul a kettő között nagyon rövid idő telt el.Szepesszentgyörgyi Ádám szerint Szegeden próbálkoztak ugyan az egyébként nagyon hatékony biológiai védekezéssel, de ez csak akkor hatékony, ha háti permetezővel szórják ki az anyagot az ártérben. Azonban ha a víz mélyebb, mint a „gumicsizma szára", akkor ezt az árterekben már nem csinálják.A biológus szerint egyébként létezik már olyan technológia, ami az összes eddiginél hatékonyabb a szúnyogok ellen, csak éppen még nem érkezett meg Magyarországra. Ez az úgynevezett granulátumos szórás. Ez azért lehet hatékony, mert a repülőgépekből kijuttatott folyékony permetszerrel szemben az apró golyócskák valóban elérik a céljukat. Azaz átjutnak a fák lombkoronáin, és elérik a vizet, ahol a szúnyoglárvák vannak.Szepesszentgyörgyi Ádám azt javasolja, hogy magánházaknál vágják le a füvet, a szúnyogok ugyanis nappal elbújnak a magas fűben, ha azonban lenyírják, akkor nem biztosítjuk számukra ezt az életteret. Azt is ajánlotta, hogy akinek van, kapcsolja be a ventilátort, ugyanis bizonyos levegőáramlásban nem repülnek a szúnyogok. Az is fontos, hogy ne legyen a kertekben vödrökben, kaspókban esővíz, mert azokban is kifejlődhetnek a lárvák.A vásárhelyi strandon is a szúnyoginvázió az egyik fő téma. Borzasztó és tragikus – ezzel a két szóval jellemezték a helyzetet a fürdőzők. Borzasztó a rengeteg vérszívó miatt, és tragikus, mert az illetékesek – a jelek szerint – nem készültek fel kellőképpen a szúnyogveszélyre. A megkérdezettek szerint legalább tízszer annyi a szúnyog, mint korábban, és ezek az ázsiai tigrisszúnyogok agresszívebbek, jobban csípnek, mint a már megszokottak. És a roham nem fog csitulni: az esők utáni pocsolyák jól felszerelt szülőszobák a lárváknak. Márki-Zay Péter polgármestertől megtudtuk, Vásárhelyen a jövő hét helyett már most szombaton gyérítenek, Mártélyon pénteken és szombaton irt a katasztrófavédelem.– A kialakult „szúnyoghelyzet" miatt a héten, szerdára és péntekre terveztük a szokásos földi, melegködös gyérítést. A katasztrófavédelem pedig csütörtökre iktatott be egy repülőgépes gyérítést – tudtuk meg Székkutas polgármesterétől. Szél István elmondta, hogy szerdán csak a vízállásos területen tudott a szakvállalkozó dolgozni.Szél István kiemelte, ebben az idényben már három földi szúnyoggyérítés is volt Székkutason. Ha a hétre betervezettek is megvalósulnak, akkor az államilag finanszírozottal együtt már hat irtás lesz.Szél István azt is elmondta, hogy az időjárás miatt elmaradó alkalmakat a lehető legrövidebb időn belül pótoltatják. A polgármester már beszélt is a vállalkozóval, akitől azt kérte, hogy ha a hétvégén lesz megfelelő az idő, akkor végezzék el a munkát.A szúnyoginvázióval egy időben történik most is a tiszavirágzás. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a Délmagyarországnak azt mondta, hogy a kérészekre valóban veszélyes lehet az irtószer. Ezt figyelembe is veszik azokon a területeken, ahol gyérítenek. Azokat a part menti részeket, ahol éppen zajlik a kérészek rajzása, elkerülik a repülők, hogy ne érje a méreg a tiszavirágot. Így történik ez Szegednél is, amikor egybeesik az irtás és a tiszavirágzás.Az pedig már az interneten terjed, hogy a lárvák biológiai gyérítése a szúnyogokat, lárvákat fogyasztó madarak tojásainál okoz problémákat. Mukics Dániel ezt cáfolta: a biológiai gyérítés semmilyen más fajnak nem okoz károkat a szúnyoglárvákon kívül, sem állatnak, sem növénynek. A madarak a vízben elpusztult lárvát nem eszik meg, az élőket fogyasztják. A hatóanyag pedig nem alkalmas arra, hogy felhalmozódjon az állatok szervezetében – tette hozzá a szóvivő.Azt egyébként már tudjuk, hogy a méhészeket előre figyelmeztetik, ha irtás közeleg, zárják be a méheket. Ezek a rovarok egyébként kevésbé vannak veszélyben: alkonyatkor és hajnalban nem repülnek.Közben Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki kormány­infón jelentette be, hogy a következő hetekben minden eddiginél több szúnyogirtás lesz, a kormány pluszforrást biztosít. Országos lesz a gyérítés, de elsőbbséget élvezhetnek a turisztikailag kiemelt helyek.