Már több mint 150 ezren az Unió intézkedése ellen - Az EP-választás tétje a magyar gazdák jövője

Nagy István agrárminiszter szerint fontos, hogy olyan képviselői legyenek az Európai Parlamentnek, akik a magyar gazdák érdekeit nézik. Fotó: Frank Yvette

– Tavasszal minden gazdában ott pezseg a tenni akarás vágya, de ilyenkor meg kell állnunk, hogy értékeljük az eredményeinket, kitűzzük a célokat, felmérjük a nehézségeket, a megoldáshoz lépéseket keressünk – részletezte az agrárminiszter a csütörtökön Szegeden megrendezett gazdafórum legfőbb témáit. Nagy István kiemelte, Csongrád megye az egyik leginkább aszálykárral sújtott terület, ezért egyeztetni kell az öntözési lehetőségekről, de fontos szegmens a magyar gazdaság versenyképességének javítása és a mezőgazdaságban történő generációváltás is. Mint mondta, számos kihívással néznek szembe a gazdák, számukra is komoly tétje van a május 26-i uniós választásnak.– Nem mindegy, hogy olyan képviselői lesznek az Európai Parlamentnek, akik a mezőgazdaságból élők érdekeit nézik, vagy olyanok, akiknek Brüsszel akarata a fontos, és azt ránk kényszerítik. Látjuk a terveket, és érezzük azok hatását. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a magyar gazdák területalapú támogatását tizenöt, míg a vidékfejlesztési támogatások mértékét huszonhat százalékkal csökkentsék. És nem azért, mert nincs rá elegendő forrás, hanem mert az Unió a migrációra fordítaná ezt az összeget – hangsúlyozta a szaktárcavezető. Hozzátette, a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy megvédje a magyar gazdákat, ezért indult a petíció is az uniós intézkedés ellen, már több mint 150 ezren álltak a tiltakozás mellé az országban, többek között a homokháti polgármesterek is.