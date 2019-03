Már több mint 205 ezren kértek eSzemélyit megyénkben

Az eSzemélyi az egészségügyi ellátásban, illetve több közösségi közlekedési szolgáltatónál is használható már. Fotó: Kuklis István

A 2016-os bevezetéstől mindössze három év kellett, hogy a kiadott eSzemélyi okmányok száma meghaladja a 4 millió darabot. Az elektronikus csipet is tartalmazó személyazonosító igazolványok egymásra rakva közel négyszer olyan magasak lennének, mint a Kékestető, egymás mellé helyezve pedig légvonalban Hegyeshalomtól egészen Nyíregyházáig érnének el – közölte a Belügyminisztérium. Utánajártunk, hogy Csongrád megyében hányan kérték már az okosokmányt, 2016. január 1. óta már 205 ezer 14 ügyfél igényelte az új típusú igazolványt.Mint kiderült, az okmány a legszigorúbb adatbiztonsági követelményeknek is megfelel, tárolóeleme biztonságát, az adatok jogosulatlan felhasználástól való védelmét az okmányhoz tartozó PIN-kódok biztosítják. Sőt az egészségügyi ellátásban, illetve több közösségi közlekedési szolgáltatónál is használható már. A csipje akár két, vész esetén hívandó telefonszámot is tárol, az országos felmérésekhez hasonlóan a megyében is ez a legnépszerűbb kiegészítő funkció, kivétel ez alól a Kisteleki járás, ahol az ujjlenyomat tárolását kérik többen.Hamarosan még magasabb szintre léphet az okmány, ugyanis a szaktárca tervei szerint elindul az eSzemélyiM mobilalkalmazás, amely az e-személyi elektronikus azonosítási funkciójának elérését biztosítja majd azoknak a felhasználóknak, akik NFC-olvasóval és -funkciókkal ellátott mobileszközzel rendelkeznek. Az NFC az utóbbi néhány évben a legtöbb okostelefonban helyet kapott, a hátlap felső sarkán helyezik el. Továbbá a Világgazdaság információi szerint informatikai fejlesztések is várhatók az okmány csipjének és operációs rendszerének megújítása kapcsán, és tovább bővülhet az igazolványhoz kötődő szolgáltatások köre, például az elektronikus aláírás funkció is fejlődik majd.