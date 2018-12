Matyi, a gólya mégsem jár kocsmába, de nyolcadszor is Ásotthalmon telel

A fotón látszik, hogy a kocsmába járás története onnan eredhet, hogy a fészek a kocsmával szembeni oszlopon van, mellette lakik az a család, akiknek udvarára ténylegesen bejár a madár. Matyi olyannyira bejár, hogy amikor kirepültek a fiókái az idén, megspórolta magának azt, hogy megegye a neki kínált ennivalót, s behordja a fészekbe, ehelyett odavezette a gyerekeit az udvarba, egyenek ott.

Matyi a kocsmával szembeni villanyoszlopon lakik. Nem a kocsmába, hanem mellé jár valójában. Fotó forrása: Kiskunsági Nemzeti Park

A Vadkerti téri gólyáknak idén nyomuk veszett. Fotó: Frank Yvette

Szegény röszkei gólyának nem jött be a tavasz 2017-ben.

Matyinak hívják a gólyát, amelyről először 2013-ban került ki fotó a a Kiskunsági Nemzeti Park facebook oldalára. Már akkor is megírták, hogy a madár évek óta Ásotthalmon telel, soha nem repül el családjával Afrikába. Tavaly kocsmatöltelék hírébe keveredett a gólya, amely nem rajong az utazásért. Portálunkon is megjelent: nem tud elszakadni egy ásotthalmi kocsmától, rendszeresen feltűnik a vendéglátó-ipari egység közelében., hogy csúnyán félreismertük Matyit, ugyanis nem a kocsmába jár, hanem mellé.Az ismert madármentő, Márton Vlad András Facebookon pontosított:A kocsma szomszédjában lakó család eteti tehát, de nehezen tudják vállalni az élelmezés költségeit --, ezért gyűjtés indult a madár élelmezésére. Matyi ugyanis sokat eszik. A nagy hidegek beálltával, mi is megírtuk, a helyieken kívül a természetvédelmi őr is visz neki apróhalat, és, hogy az önkormányzat is szívén viseli a gólya sorsát. Tavaly, a kemény hidegek idején sokat segített neki a helyi család, hogy túlélje a telet: meleg vízzel itatták, többet kapott enni. Már nem repült és tüsszögött, megviselte a hó, az ónos eső.Matyi szerepelt áprilisi,, amelyből sokat megtudhatnak a madárról is általánosságban, nem csak a helyi nevezetességekről. A Vadkerti téri gólyáknak sajnos idén nyomuk veszett:, olvasónk le is fotózta a fészekben ácsorgó párt. Később azonban nyomuk veszett, mesélték a tér környékén lakók, akik aggódtak, és aggódnak is a madarakért. Azt is megírtuk, hogy érheti nagyon kellemetlen meglepetés azt a gólyát is, amelyik Afrikába megy a havazás elől., amiben a gólya nyakig hóban üldögélt - áprilisban.Szintén áprilisi cikkünkben írtuk:Szinte minden magyar állatkertben élnek fehér gólyák, ezek többnyire mentett madarak. Egy gólya, amelyet szintén Matyinak hívtak,Az emberhez szoktatott fehér gólyák megszelídülnek, bíznak az emberben. A szabályokat eltanulva játszanak a gyerekekkel, és ha el is repülnek, minden évben visszatérnek.