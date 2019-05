Még enyészetében is cuki: beleszerettünk ebbe az újszegedi meseházba - fotók

A nagyárvíz idején még nem tartozott Szegedhez

Amikor az árvíz elmosta Szegedet, Újszeged még nem volt a város része, sőt, nem is egy megyéhez tartozott a két terület. 1880-ban vásárolták meg az újszegedi részt Torontál vármegyétől. Ekkoriban kezdték meg a közúti híd építését is: a francia Eiffel cég közreműködésével, de magyar mérnök, Feketeházy János tervei szerint. A Ligetet egyébként már 1858-ban létrehozták, de az összeolvadás után átalakult, ahogy a terület más részei is: a külső területeken kertészetek létesültek, a belső fasorokon polgári villák épültek. A szegedi elit villáiból sajnos csak mutatóban maradt, Szent-Györgyi Albert egykori lakhelye például 2006 óta helyi védettséget élvez. A partfürdőn már a századfordulón is élénk vízi élet folyt - erről korábbi cikkünkben is olvashatnak -, nem ördögtől való tehát a feltételezés, hogy akár nyaralónak is használhatták a házikót.

, amikor belefutottunk ebbe a házikóba a Traktor utcában: a kertje valószínűleg a Holt-Marosig ér. Talán nem is lakóház, hanem inkább hétvégi ház, nyaralóféle lehetett, de annak is eléggé egyedi. Még a kerítése is különleges a virágmintákkal, bár eszi a rozsda. Az ajtón lakat, a vakolat málladozik lefelé, és a bejárat előtti oszlopok is mintha kicsit ferdén állnának: egy ideje valószínűleg már nem használják. Elképzeltük, milyen szép lenne, ha újra festenék a narancssárgát és a kéket, kicsit rendbe tennék a fa lépcsőfeljárót, ledörzsölnék a rozsdát a kerítés virágairól. Igazi meseház lehetne belőle.