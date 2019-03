Még jó, hogy nem kaptak defektet, 15 kiló marihuána került elő a pótkerék helyéről - letartóztatták a koszovói házaspárt

Az útlevélellenőrzést követően az autót is átvizsgálták, és a jármű pótkerék tárolójában 9 csomagban, mintegy 15 kg kannabiszra jellemző kannabionid vegyületeket találtak meg és foglaltak le. A gyorsteszt és az előzetes vélemény alapján megállapították, hogy a becsempészni szándékozott anyag kábítószernek minősül, melynek tiszta hatóanyagtartalma meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó határát.

Néhány napja megírtuk: olyan zavartan viselkedett egy koszovói férfi és utasa a röszkei határátkelőn, hogy autójuk átvizsgálása mellett döntöttek. Találtak is benne 15 kiló kannabiszt. Még jó, hogy nem kapott defektet az a koszovói házaspár, akiknél a pótkerék helyén 15 kiló kannabisz volt - így emlékezett meg az esetről a rendőrség a twitteren. Most megtudtuk, hogyan folytatódik az ügy.A gyanú szerint a koszovói nemzetiségű férfi és nő március 10-én este 6 órakor jelentkezett belépésre Szerbia irányából Magyarország területére. Az osztrák rendszámú autó a férj tulajdona volt, ő is vezette azt, utasként a felesége tartózkodott még a gépjárműben - részletezte a történteket a Csongrád Megyei Főügyészség közleménye.

Eljárás indult a házaspár ellen különösen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklásának bűntette miatt. A főügyészség a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint az eljárás meghiúsításának veszélyére figyelemmel indítványt tett, hogy rendeljék el egy hónapra a letartóztatásukat. A bíróság az indítványnak helyt adott, rács mögé kerültek a csempészek.

Az ügyben a nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztálya folytatja a Csongrád Megyei Főügyészség irányítása mellett.