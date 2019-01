Még mindig az iskolák előtt a Kétfarkú Kutyapárt logói

Fotó: Karnok Csaba

Háromnegyed év telt el a 2018-as országgyűlési választás óta, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt szegedi szervezetének azonban még mindig nem sikerült eltüntetnie a logóit az utcákról. Dénes Ilona olvasónk jelezte, hogy nap mint nap látja az ábrákat a járdán azoknál az iskoláknál, ahol szavazókörök voltak.Például a Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolája és a Csonka János Szakképző Iskolája előtt, valamint a Gregor József Általános Iskola előtt is. Olvasónk szerint nem helyénvaló, hogy a gyerekek tudatába beivódik a „nemtelen pártnak" a létezése.Utánajártunk, és az említett intézmények mellett a Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint az Eötvös József Gimnázium bejáratnál is láttunk felfestéseket. Nemrégiben egyébként a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola előtt is ott díszelgett, de az intézmény kérésére a párt eltakarította.A pártoknak egyébként egy hónapjuk volt arra, hogy a kampány eszközeitől megtisztítsák a településeket, aki ezt nem tette meg május 8-én 16 óráig, felszólítást kap. Ha ennek sem tesznek eleget, akkor bírság jár érte. Az önkormányzatok a határidő után akár maguk is eltávolíthatják a plakátokat, a költségeket pedig kiszámlázhatják.A plakátokat, figyelemfelkeltő eszközöket a pártoknak károkozás nélkül kell leszedniük, ha mégis probléma adódna, akkor a helyreállítást is a nekik kell kifizetni.Az eset kapcsán megkerestük a párt szegedi szervezetét, kérdésünkre elmondták, az iskolák körüli kutyákat nem ők hozták létre, spontán megjelennek, ha elég sok gyerek akarja. Kiemelték, számukra is rendkívül kellemetlen, amikor a politika felüti a fejét az iskolák körül. Sose tennének ilyet, mint ahogy más se szokott, ami így helyes. Rendkívül pozitív, hogy Magyarország ebben is élen jár.A párt gyermekpszichológus és űrkinológus szakértői megállapították, hogy az objektumok valószínűleg őrkutyák, amelyek épp az iskolák politikamentességét óvják – tették hozzá.